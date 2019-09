Basket Serie B. Lecco c’è, battuta la Ju.vi. Cremona

Gran carattere della squadra bluceleste.

Ottimo esordio per Casini, autore di 19 punti

LECCO – Al Bione, buona la prima. La Gimar Lecco di coach Riccardo Eliantonio respinge l’assalto della Ju.Vi. Cremona, dimostrando carattere e voglia di lottare.

Il primo tempo della gara viaggia sostanzialmente su binari di grande equilibrio, senza che nessuna delle due formazioni riesca a scavare un break importante e prendere in mano in maniera decisa le redini della partita.

La ripresa inizia con la Gimar che ha un piccolo margine da recuperare (29-33), ma stavolta Cremona non ha intenzione di fare alcuno sconto. Spinta dalle due triple consecutive di Veronesi la formazione ospite tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (33-45), arrivando fino al 35-49 dopo i due liberi messi a segno da Ndiaye.

Sull’orlo del precipizio, la Gimar si compatta: difesa aggressiva, attacco strabordante e la formazione di coach Eliantonio piazza un meraviglioso break di quattordici punti consecutivi che riporta la partita in parità alla fine del terzo quarto (49-49).

Nell’ultimo quarto la gara resta in equilibrio e viene decisa dagli episodi. Con la Gimar sopra di due punti, Rudy Valenti potrebbe impattare il match con due liberi, con soli cinque secondi da giocare. L’errore sul secondo personale chiude di fatto il match, sigillato da Casini per il 61-59 finale.

GIMAR LECCO – JU.VI CREMONA 61-59

PARZIALI: 20-20, 29-33, 49-49.

LECCO: Casini 19, Bloise 14, Mascherpa 16, Tsetserokou 2, Trentin 4, Di Simone, Vitelli, Stefanoni 6, Romanò, De Gregori, Favalessa 2, Natali n.e. All. Eliantonio.