Basket Serie B. Luca Brambilla resta a Vicenza

Il giocatore disputerà la B nazionale

“Orgoglioso della conferma, è il livello più alto mai toccato in carriera sino a oggi”

MALGRATE – Il giocatore malgratese Luca Brambilla resterà anche per il prossimo campionato a Vicenza, squadra che disputerà il campionato di Serie B nazionale. Oltre a lui la società veneta ha confermato Andrea Ambrosetti, Valerio Cucchiaro e coach Cilio, tutti ex membri della NP Olginate.

Brambilla (193 cm – 1996) è un’ala che ha svolto il percorso giovanile col progetto Bluceleste Basket. A sedici anni l’esordio con la Carpe Diem Calolzio. Nel corso della sua carriera ha poi giocato al Basket Lecco – due anni di serie B – poi Erba e Cermenate (C Gold), prima di tornare ancora in Serie B con Crema, Olginate e, lo scorso anno, Vicenza.

“Quest’anno è andata molto bene, sia dal punto di vista di squadra che individuale, dove ero una delle “chiocce” – dichiara Brambilla – lo zoccolo duro della squadra siamo noi ex olginatesi. È stato un anno molto produttivo e mi son trovato veramente bene, la mia priorità era quella di rimanere lì e non ho esitato a rifirmare con Vicenza. Sono curioso si vedere come sarà la B nazionale, dopo la riforma, è probabilmente il livello più alto che abbia toccato nella mia carriera”.

“Lo scorso anno mi hanno nominato anche capitano, in alcune partite, nonostante fossi lì da pochi mesi. Per qualcuno potrebbe non essere importante, ma per me è stato un grande orgoglio ricevere tanta considerazione da parte di staff e dirigenza” conclude il giocatore.