Basket Serie B. Secondo senior per la Gimar, arriva Trentin

L’esterno del ’96 arriva da San Miniato

“In campo do tutto quello che serve per vincere”

LECCO – I progetti della Gimar Lecco prevedono l’arrivo di soli tre senior, in una squadra estremamente giovane, uno per ruolo. Dopo aver annunciato Giacomo Bloise come futuro playmaker, la dirigenza bluceleste ha messo a segno il secondo colpo con Carlo Trentin, esterno di grande fisicità.

Trentin (195 cm – 1996) ha iniziato a giocare a pallacanestro nella Virtus Altogarda, chiudendo il suo percorso giovanile nell’Aquila Trento. La prima esperienza senior l’ha fatta alla Salus Bologna (Cgold) dove è rimasto tre stagioni, finendo il campionato 2017/18 a oltre undici punti di media.

Lo scorso anno Trentin ha disputato il primo campionato di Serie B a San Miniato, chiudendo con cinque punti e tre rimbalzi di media a partita, in circa quindici minuti di gioco.

“Appena ho saputo della possibilità di venire a Lecco ho chiamato diversi amici per avere informazioni sulla piazza e tutti me ne hanno parlato benissimo, e lo stesso vale per coach Eliantonio – dichiara Trentin – in campo metto tutta l’energia possibile, mi butto su ogni pallone e do tutto ciò che serve alla squadra per vincere: soprattutto rimbalzi e difesa, poi se si fa canestro meglio ancora”.

“Un ragazzo con grandi doti fisiche, un lottatore. È un giocatore che corre bene il campo, con un buon tiro piazzato anche da tre punti. Ha una gran voglia di lavorare e migliorare, ossia il profilo di giocatore che stavamo cercando” ha dichiarato coach Riccardo Eliantonio.