Basket Serie C Femm. Lecco Basket Woman inarrestabile

Quinta vittoria consecutiva per le lecchesi

Chiuso il girone d’andata al primo posto

ANNONE BRIANZA – Continua a volare la Lecco Basket Women. La formazione di coach Valentina Canali batte senza troppi patemi la Casigasa Parre e ottiene la quinta vittoria consecutiva.

Nel primo quarto le lecchesi tengono la serranda abbassata, lasciando alle rivali la miseria di quattro punti segnati (13-4). Nella seconda frazione la Lecco Basket Women difende il distacco ottenuto e va al riposo sul punteggio di 22-13.

Nella ripresa lo spartito non cambia granché, le lariane mantengono il controllo della gara, gestendo il vantaggio accumulato nella prima frazione, e allungano nel finale.

La Lecco Basket Women vince col punteggio di 56-40 e chiude il girone d’andata di Serie C in testa alla classifica.

15 punti a testa per Capaldo e Mandonico.

LECCO BASKET WOMEN – CASIGASA PARRE 56-40

PARZIALI: 13-4, 22-13, 41-28

LECCO: Scola 1, Capaldo 15, Pozzi 3, Romano’ 5, Davide 9, Nava, Greppi 4, Benzoni, Rota, Galli 4, Mandonico 15. All.: Canali