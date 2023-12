Basket Serie C femminile. Brava Lecco Basket Women, battuta Cantù

Bella vittoria per la squadra bluceleste

Gran prova di Claudia Oddo, 21 punti per lei

LECCO – Si chiude con una vittoria il 2023 della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno faticato un tempo e poi, nella ripresa, chiuso agevolmente la pratica BTF Cantù.

Con Bassani quasi spettatrice non pagante, le blucelesti ci mettono un po’ a ingranare. Dopo aver chiuso il primo quarto avanti (12-11), le lariane subiscono un break dalle canturine di cinque punti consecutivi, a inizio secondo quarto. Con calma però la formazione di casa riprende il controllo della partita, andando in vantaggio negli spogliatoi (31-27).

Nel terzo quarto la partita si spacca in due grazie alla precisione da oltre l’arco di Claudia Oddo – super prova da 21 punti! – autrice di tre “triple”. La quarta frazione inizia col punteggio di 50-36 e si trascina fino al 62-43 finale.

La Lecco Basket Women con questa vittoria consolida la sua posizione in classifica alle spalle di Nibionno e Mariano. Le blucelesti torneranno in campo il 13 gennaio a Como.

“Abbiamo chiuso con un vittoria ed era importante – dichiara coach Canali – in difesa siamo state un po meno brillanti rispetto alla scorsa settimana, subendo un po’ troppo dal perimetro con rotazioni difensive non sempre efficaci. In attacco abbiamo attaccato bene la zona 3-2 proposta dall’inizio dal coach canturino, con valide collaborazioni e buon uso degli spazi interni, che hanno spesso portato a buonissime conclusioni sia in mezzo all’area che dal perimetro. Oggi abbiamo trovato migliori percentuali nel tiro da 3, e questo ci ha permesso di aprire bene il campo, e anche da 2 siamo state più precise, con un 42 % che non vedevamo da un po’”.

LECCO BASKET WOMEN – BTF CANTÙ 62-43

PARZIALI: 12-11, 31-27, 50-36

LECCO: Bassani, Aondio 8, Chitelotti 7, Galli, Scola 7, Donghi 2, Davide 6, Oggioni, Oddo 21, Ratti 1, Ciceri, Capellini 10. All.: Canali.