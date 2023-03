Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, rimonta vincente

Super Mandonico guida la rimonta nel quarto periodo

“Vittoria meritata” dichiara coach Valentina Canali

MALGRATE – Vittoria “di carattere” per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. La formazione bluceleste è stata in grado di rimontare uno svantaggio in doppia cifra e vincere contro la Di.Po. Vimercate.

Dopo un primo quarto attendista (12-11), le vimercatesi dominano la seconda frazione e vanno al riposo con dieci punti esatti di vantaggio (22-32).

Negli spogliatoi coach Canali suona la carica e le lecchesi piazzano un parziale di tredici punti consecutivi che le porta a una sola lunghezza di svantaggio (35-36).

La Di. Po. prova un ulteriore strappo nell’ultima frazione (39-48) prima di venire travolta da una scatenata Stefania Mandonico, autrice di 16 punti nel solo ultimo quarto.

La Lecco Basket Women vince col punteggio di 64-58. Ottima prova di Claudia Oddo, 19 punti per lei.

“Voglio solo dire brave alle ragazze. Abbiamo avuto un primo tempo estremamente complicato,e siamo finite anche a -14, a inizio terzo quarto, ma da lì è partita una reazione di orgoglio incredibile – dichiara coach Canali – sul finale di partita abbiamo sofferto un pochino, ma le ragazze sono state veramente toste e lucide. Si sono meritate questa vittoria e anche il riscatto rispetto all’andata. Ci tengo a fare un in bocca al lupo al capitano avversario, Laura, infortunatasi al ginocchio”.

LECCO BASKET WOMEN – DI. PO. VIMERCATE 64-58

PARZIALI: 12-11, 22-32, 39-45

LECCO: Aondio 7, Chitelotti 2, Capaldo, Plebani 3, Scola 9, Davide 1, Oddo 19, Nava 2, Benzoni, Rota, Ciceri, Mandonico 16. All.: Canali.