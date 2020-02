Basket Serie D. Colpaccio Vercurago, battuta la prima!

Sconfitta la Caluschese.

Gran prova di Lorenzo Monte (22 punti).

CALUSCO D’ADDA – I giovani coguari della Medinmove Vercurago piazzano una “zampata” ed espugnano il campo della Polisportiva Caluschese, ex-prima della classe nel Girone B di Serie D.

Vercurago non si presenta in perfette condizioni, con diverse assenze nel roster, ma nonostante ciò gioca un gagliardo primo tempo, andando al riposo con quasi dieci punti di vantaggio (28-36).

Nella ripresa la Caluschese decide di schierare “l’artiglieria pesante” e di iniziare a far valere fisico ed esperienza. Il risultato è che i padroni di casa ribaltano il match, chiudendo il terzo quarto avanti (48-46).

Nell’ultima frazione Vercurago vacilla e perde coach Gianluca Motta, espulso per somma di tecnici. I giovani coguari sono bravi però a non diminuire mai l’intensità difensiva e costringono la prima della classe a un quarto quarto da soli dodici punti segnati.

La Medinmove espugna il campo di Calusco d’Adda (60-64) e si rilancia verso la zona Play Off. Ventidue punti per Lorenzo Monte.

“Oggi devo proprio fare i complimenti ai ragazzi – dichiara coach Gianluca Motta – sono stati eccezionali, giocando con lo spirito giusto per tutti e quaranta i minuti.”

POL. CALUSCHESE – MEDINMOVE VERCURAGO 60-64

PARZIALI: 13-19, 28-36, 48-46

VERCURAGO: Pozzi 13, Monte 22, Fontana 11, Ghirlandi 7, Garota 8, Colosimo 3, Lomasto, Combi, Marchesi, Radaelli. All. Motta