Basket Serie DR3. Il Basket Lecco torna alla vittoria

Interrotta la striscia di tre sconfitte consecutive

Settimana prossima il derby contro la NP Olginate

OSIO SOTTO – Il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo torna alla vittoria e interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive. I blucelesti hanno espugnato il campo del Basket Osio Sotto.

La partita rimane in equilibrio per tutto il primo tempo, coi lecchesi che vanno al riposo lungo con quasi dieci punti di vantaggio (27-35).

Nella ripresa la musica non cambia. I padroni di casa restano in partita fino all’ultimo quarto. Negli ultimi dieci minuti i lecchesi “volano via”, chiudendo il match sul punteggio di 47-72.

Miglior marcatore per i ragazzi blucelesti Torri con 17 punti. Doppia cifra anche per Rossi con 11.

Settimana prossima i blucelesti saranno ospiti della NP Olginate per l’atteso derby.

BASKET OSIO SOTTO – BASKET LECCO 47-72

PARZIALI: 13-18; 27-35; 39-51

LECCO: Rossi 11, Grazioli 8, Ferrari 8, Mataloni 8, Zucchelli, Puzovic 4, Totaro 4, Buizza 8, Torri 17, Peccati 4. All. Meneguzzo