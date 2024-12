Calcio a 5. Il Lecco vince 5-0 contro il Modena Cavezzo

Quarto successo consecutivo e quarta posizione consolidata in classifica

Di Tomaso protagonista con 97 minuti di imbattibilità personale in stagione

LECCO – Il PalaRogeno ha ospitato il match tra Lecco e Modena Cavezzo, con la squadra lecchese che ha trionfato per 5-0 in uno dei tre anticipi dell’undicesima giornata di andata del girone A di Serie A2 Élite. Con questa vittoria, Lecco consolida il suo quarto posto in classifica e si regala la quarta vittoria consecutiva, proprio a ridosso delle festività natalizie.

I blucelesti hanno dominato l’incontro, chiudendo il primo tempo sul 3-0 e confermando il totale controllo della partita. In particolare, Di Tomaso ha raggiunto i 97 minuti di imbattibilità personale in stagione, un ulteriore segnale della solidità difensiva della squadra.

La cronaca del match si apre con due legni colpiti nel primo minuto di gioco: una traversa per parte, con Dudu Costa per il Modena Cavezzo e Moratelli per i blucelesti, protagonisti degli interventi. Al 5′, una rimessa laterale sulla sinistra di Tortorella avvia un triangolo con Guina che libera Moratelli sul palo lontano. La sua prima conclusione viene respinta sulla linea da un difensore avversario, ma la seconda non lascia scampo e vale l’1-0. La risposta del Modena Cavezzo arriva poco dopo, con Dudu Costa che costringe Di Tomaso a un intervento in angolo.

Dall’altra parte del campo, il numero dieci gialloblù evita il gol a pochi passi dalla linea, respingendo un diagonale di Mattaboni indirizzato a Juninho, ormai battuto. Al 9′, De Donato lancia Moratelli, ma la sua conclusione viene murata. Passano solo due minuti e De Donato, pronto su un pallone vagante a centrocampo, sigla il suo primo gol stagionale, portando il risultato sul 2-0.

Il Modena Cavezzo, pur non demeritando, si trova spesso di fronte un super Di Tomaso, decisivo su Dudu Costa in due occasioni, su Martinez e su Campo. Al 18′, Juninho tenta dalla distanza, ma Di Tomaso alza il tiro in angolo. Infine, a 39 secondi dalla fine del primo tempo, Guina finalizza un contropiede lanciato da Moratelli, siglando il 3-0 e chiudendo di fatto la frazione di gioco.

Nella ripresa, Di Tomaso continua a essere protagonista, prima negando il gol a Dudu Costa al 2′ e poi ad Aligante al 4′. Poco dopo, Guina confeziona due assist in un’unica azione, ma né De Donato né Hartingh riescono a concretizzare davanti alla porta. Al 9′, Dudu Costa ci riprova, ma Di Tomaso è ancora attento e respinge. Tortorella tenta di sorprendere Juninho fuori dai pali, ma il suo tiro sfiora il palo.

All’11’, gli ospiti optano per il portiere di movimento, ma in meno di 10 secondi Pires sfrutta l’occasione e, a porta vuota, firma il 4-0 da distanza. La stessa scena si ripete al 14′, con il Lecco che segna il 5-0, mettendo di fatto la parola fine sulla partita. Gli ultimi minuti vedono l’esordio positivo di Arengi (classe 2007), che sfiora anche il gol, e di Rubinacci (classe 2006), aggiungendo ulteriore entusiasmo alla squadra. Tre punti sotto l’albero per il Lecco, che venerdì prossimo affronterà la capolista Mantova in trasferta.

LECCO-MODENA CAVEZZO 5-0

LECCO: Di Tomaso, E.Moratelli (1), Tortorella, Mattaboni, Guina (1); Marchese, Panzeri, Pires (2), Hartingh, De Donato (1), Arengi, Rubinacci. All. M.Moratelli.

MODENA CAVEZZO: Juninho, Dudu Costa, Martinez, Ben Saad, Amarante; Rondini, Aieta, Matarese, Cuomo, Campo, Santoro, Aligante. All. Checa.

ARBITRI: Frau di Carbonia e Romeo di Roma2.