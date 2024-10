Calcio a 5. Lecco all’esordio di stagione con una sconfitta

Bluecelesti battuti in casa da Elledì di Caramagna Piemonte per 4 a 3

LECCO – Il Lecco sbatte su Lamberti, portiere ospite, e all’Aquamore di Merate viene sconfitto 4-3 dall’Elledì di Caramagna Piemonte. Inizia così il cammino dei blucelesti di mister Marcio Moratelli nel girone A di Serie A2 Élite di Calcio a 5, con una sconfitta che, per come stava andando il match, nessuno si sarebbe aspettato. Capitan Hartingh e compagni escono tra gli applausi, più che meritati per quanto visto in campo, ma i 3 punti vanno in Piemonte.

Pronti via e Mattaboni calcia a pochi centrimetri dall’incrocio. Poi ci prova Hartingh, Lamberti mette in angolo e sugli sviluppi della battuta Tortorella calcia fuori. Alla prima azione offensiva l’Elledì va a segno con Gallo che sorprende Pulcini dal limite. Immediata reazione lecchese con due conclusioni di Mattaboni, mentre al 5′ Guina, prestazione a dir poco maestosa la sua, serve Tortorella sulla sinistra che firma l’1-1 sull’uscita di Lamberti, con deviazione ininfluente di Cerbone. All’8′ Pulcini è attento su Scavino, mentre al 10′ sale in cattedra Panzeri, bravo a partire dalla sua metà campo, saltare due avversari sulla destra e insaccare in diagonale il gol del 2-1 lecchese. L’Elledì si fa viva con Sandri e Cerbone, ma Pulcini si salva, mentre a pochi istanti dall’intervallo è Lamberti a negare la rete a Di Conto in contropiede.

La ripresa si apre con Hartingh che sfiora l’incrocio dei pali, mentre al 2′ Lamberti respinge su Tortorella. Il Lecco è padrone del campo e al 4′ Guina controlla magistralmente un pallone nel cuore dell’area appoggiandolo a Mattaboni che firma il meritato 3-1. Lo stesso numero 21 di casa va subito vicino alla doppietta personale, ma è proprio in questo momento che inizia lo show di Lamberti. Dopo una deviazione in angolo di Pulcini su Dos Santos, il portiere ospite si salva alla grande su Tortorella a tu per tu, proprio come fa Pulcini dalla parte opposta su Cerbone. All’11’ nuovo miracolo di Lamberti su Mattaboni dalla sinistra. Per come stanno andando le cose, il Lecco sembra poter incrementare il vantaggio, invece al 13′ Lamberti nega il poker a Guina, solo davanti a lui, e Gallo in contropiede insacca il 3-2. Ancora Lamberti è strepitoso su Guina al 15′, ripetendosi pochi secondi dopo su Moratelli, pescato davanti al portiere da un’invenzione di Panzeri. Gol sbagliato e gol subito, la dura legge del calcio si ripete e Cerbone, gran giocata da pivot la sua, mette dentro il 3-3 in girata. Il Lecco non ci sta, ma Dos Santos va a segno per il 4-3 a 70″ dalla fine. Tortorella esalta ancora una volta Lamberti e il Lecco esce immeritatamente sconfitto per 4-3.

LECCO-ELLEDI 3-4

Marcatori: Gallo (E) 2’pt, Tortorella (L) 5’pt, Panzeri (L) 10’pt, Mattaboni (L) 4’st, Gallo (E) 13’st, Cerbone (E) 16’st, Dos Santos (E) 18’st.

LECCO: Pulcini, Guina, Hartingh, Tortorella (1), Mattaboni (1); Di Tomaso, Morelli, E.Moratelli, Panzeri (1), Arengi, Di Conto, Pires. All. M.Moratelli.

ELLEDI: Lamberti, Sandri, Cerbone (1), Dos Santos (1), Scavino; Garofano, Gallo (2), Castelli, Oanea, Negro, Novo, Sorbo. All. Ganci.

Arbitri: Agosta di Rovigo e Tasca di Treviso.