Calcio. Coppa Italia Serie D. La Casatese debutta con una vittoria

A Villa Villa Valle battuto per 3 a 2

Domenica, 3 settembre, i biancorossi hanno sconfitto il Villa Valle con i gol di Silvano e la doppietta di Isella

VILLA D’ALMÉ – Esordio vincente per la Casatese di mister Commisso in Coppa Italia che parte col piede giusto e nella trasferta di Villa d’Almè si impone per 3 a 2 contro i locali del Villa Valle.

Le marcature si sono aperte al 21′ con il gol di Silvano (C) da posizione ravvicinata, ma dopo dieci minuti arriva il pareggio dei locale ad opera di Ferrario (V).

Dopo l’intervallo, i biancorossi tornano in campo col piglio giusto e nel giro di dieci minuti vanno a segno due volte grazie alla doppietta di Isella (C), in rete al 1′ della ripresa e al 9′. Nei dieci minuti da incubo per il Villa Valle, la Casatese sbaglia anche un rigore ma, il numero 10 biancorosso si è fatto subito perdonare con un eurogol della trequarti campo con tiro a giro imprendibile all’incrocio dei pali, siglando subito dopo la doppietta personale, portando il risultato sul 3 a 1. La rete al 47′ di Hyka (V) non cambia il verdetto, i lecchesi vincono con merito il primo turno di Coppa Italia.

Migliori in campo per la Casatese: Colombo (C) ed Isella, menzione speciale per il portiere che Piccarelli (C) che ha salvato più volte il risultato.

Un ottimo esordio stagionale per la squadra di Commisso in attesa dell’inizio del campionato che sarà, il 10 settembre nel Girone B di Serie D. Ancora non si conosce la prima avversaria, ma domani, lunedì, si attende la diramazione del calendario definitivo.