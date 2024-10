Calcio. Konate, esordio con l’U20 azzurra

Entrato nel secondo tempo della sfida con l’Inghilterra

Aveva già giocato da titolare in Coppa Italia con l’Empoli

LECCO – Un nuovo talento lecchese si sta affacciando alla ribalta del grande calcio nazionale, il diciottenne di origine ivoriana Ismael Konate. Il classe 2006 ha effettuato ieri l’esordio con la maglia azzurra della U20, nella sfida persa 1-2 dall’Italia a Frosinone contro i pari età dell’Inghilterra.

Il lariano è entrato al 61’ minuto, quando il punteggio era ancora di 1-1, prendendo il posto dell’attaccante del Bologna Tommaso Ebone, autore del primo gol.

Konate è nato a Lecco da genitori ivoriani. Dopo essersi distinto nelle giovanili della calcio Lecco, nel 2021 il suo cartellino è stato acquistato dal Cagliari. In Sardegna la punta ha disputato tre stagioni, senza mai esordire in prima squadra.

Quest’estate l’Empoli ha rilevato il suo cartellino, aggregandolo alla squadra primavera, ma con ampie prospettive in prima squadra. Il ragazzo ha infatti già esordito – da titolare! – “coi grandi” nella sfida di Coppa Italia sul campo del Torino, vinta dai toscani col punteggio di 1-2. Proprio in quella partita un suo colpo di tacco “al volo” aveva dato il via all’azione che ha consentito agli empolesi di segnare il primo gol.