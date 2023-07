Calcio, la Polisportiva Rovinata pronta per la Seconda. Presentata la prima squadra

La presentazione si è svolta presso il campo di Germanedo

Pazienza, fiducia in se stessi e determinazione le parole chiave per affrontare il nuovo campionato

LECCO – Si è svolta nei giorni scorsi, presso il campo sportivo di Germanedo, la presentazione della prima squadra della Pol. Rovinata che dopo la vittoria dei playoff, al termine di una stagione da incorniciare, si appresta ora ad affrontare il campionato di seconda categoria.

A fare gli onori di casa c’erano il presidente Michele Gattoni, il vice presidente Simone Donizetti e ovviamente il confermatissimo Mister Riccardo Villa che nel discorso di introduzione alla nuova stagione ha voluto sottolineare gli ingredienti necessari per affrontare nel migliore dei modi la seconda categoria appena conquistata e superare le difficoltà che da neopromossa sicuramente troveremo: pazienza, fiducia in se stessi e determinazione, le stesse doti cioè che ci hanno permesso di vincere la finale playoff contro l’FCD Merate in una partita che non si era messa per niente bene e che ci vedeva sotto di un gol dopo i primi 45’.

Il Presidente Gattoni invece ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo e di come l’armonia che ne traspariva nella passata stagione sia stata determinante per la conquista della promozione, e che ora sia necessario un gruppo ancor più coeso per affrontare le difficoltà del nuovo campionato.

Confermata in gran parte la rosa della passata stagione, non mancano alcuni rinforzi per affrontare al meglio il campionato di seconda categoria: Christopher Colombo, Davide Sinopoli, Alessio Suardi, Luca Perucchini, Ibrahim Traoré, Wilfried Zare e Daniele Camaione sono i nuovi innesti; dalla Juniores vengono promossi in prima squadra Alessandro Ghilardi e il portiere Samuele Baronchelli.

Novità anche per quanto riguarda lo staff tecnico della squadra che vede l’ingresso di Marco Giovardi come nuovo preparatore dei portieri. La serata si è conclusa con il benaugurante taglio della torta per mano del Presidente Gattoni e di Mister Villa. L’appuntamento ora è per il 21 agosto con la ripresa degli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali in coppa Lombardia.