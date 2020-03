Calcio Lecco a porte chiuse fino al 3 aprile, derby col Como compreso

La Lega Pro prende atto della disposizione governativa

A porte chiuse anche il derby con il Como della 12^ giornata

LECCO – “Governare l’emergenza vuol dire essere pronti ad ogni situazione e non farsi trovare scoperti ed impreparati. Modificheremo il calendario se si presentassero emergenze che mettessero in discussione la conclusione – ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli -. Oggi questa eventualità non esiste ma siamo pronti ad affrontare l’eventuale scenario. Il comunicato della Lega Pro prende atto della disposizione governativa che prevede la disputa delle gare a porte chiuse fino al 3 aprile e nel contempo sancirà le disposizioni che regoleranno lo svolgimento dell’evento sportivo in tali circostanze”.

Gare a porte chiuse anche per la Calcio Lecco, quindi, compreso il derby con il Como in programma per la 12^ giornata di ritorno.

LEGA PRO – TUTTE LE PARTITE A PORTE CHIUSE