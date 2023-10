Calcio Lecco. Mister Bonazzoli: “Grande prestazione, su tutti Melgrati”

Il Lecco fa l’impresa e vince 2-1 al Renzo Barbera contro il Palermo

Mister Emiliano Bonazzoli: “Ci meritiamo il momento positivo”

PALERMO – “Siamo stati bravissimi a contenere gli attacchi avversari e fortunati nelle due traverse. Ci meritiamo il momento positivo per quello che abbiamo messo in campo in 95′ minuti”. Queste le prime parole a caldo di mister del Lecco, Emiliano Bonazzoli, dopo la seconda vittoria in campionato conquistata sul difficile campo del Palermo.

“Abbiamo lavorato tanto in settimana con la giusta mentalità e senza l’appagamento che poteva arrivare per quanto fatto contro il Pisa. Il Palermo è un avversario ostico, noi abbiamo giocato quando si poteva”.

Il tecnico lombardo sottolinea la grande prestazione dei suoi giocatori “Su tutti Melgrati che ha fatto delle grandissime parate, ma faccio i miei complimenti a tutti. Abbiamo preparato la partita per chiudere gli spazi, per giocare alle spalle del centrocampo, cercando di offendere rimanendo però consapevoli del grande attacco che ha il Palermo”.

“Noi abbiamo giocatori veloci e di gamba necessari per mantenere un fraseggio e farci respirare dagli attacchi avversari e abbiamo mantenuto la giusta lucidità nei momenti chiave della partita – conclude Bonazzoli -. Inoltre, nelle azione del secondo gol siamo stati bravi ad uscire e ripartire in fascia credendoci e seguendo bene l’azione”.