Calcio Lecco che impresa! Incredibile vittoria per 2-1 in casa del Palermo

I blucelesti ci prendono gusto, secondo successo in nel campionato di serie B

Palermo battuto 2-1 al Renzo Barbera grazie alle reti di Crociata e Sersanti

PALERMO – Impresa della Calcio Lecco nella difficile trasferta a Palermo. I blucelesti di mister Emiliano Bonazzoli centrano tre punti pesantissimi sbancando lo stadio Renzo Barbera. Il Lecco era atteso dalla quarta forza del campionato: i rosanero di Eugenio Corini per l’11^ giornata di Serie B. Trecento supporters blucelesti accompagnano la squadra nella trasferta siciliana che regala la seconda vittoria stagionale dopo il successo nel recupero contro il Pisa.

Mister Emiliano Bonazzoli deve fare a meno di Di Stefano in attacco e Gugliemotti a centrocampo, mentre recupera Marrone e Bianconi in difesa. Perciò il tecnico lecchese schiera un inedito 4-3-1-2 con il palermitano Giovanni Crociata dietro le due punte Novakovich e Buso.

Invece nella compagine rosanero, Corini rinuncia al bomber Brunori (che parte dalla panchina per il lutto in famiglia che l’ha colpito in settimana) ed a Roberto Insigne per dare spazio in avanti a Mancuso come punta centrale, supportato dal trio Di Francesco, Soleri e Vasic.

Cronaca

Il Palermo prende subito in mano il possesso della palla e si rende pericoloso già al 2′ minuto di gioco con Mancuso (P) che raccoglie il cross di Lund (P) dalla sinistra, Melgrati (L) si fa trovare pronto e respinge in tuffo.

Il Lecco soffre le incursioni dalla fascia presidiata da Lepore (L), ma si porta per primo in vantaggio al 7′. I blucelesti approfittano di un buco difensivo palermitano con il cross dalla destra il Franco Lepore (L), Buso (L) manca l’impatto con il pallone, su cui arriva in perfetto tempismo sul secondo palo Crociata (L) che di destro buca la porta difesa da Pigliacelli (P).

All’11’, il Palermo reagisce subito con Stulac (P) che dalla distanza tira verso la porta lecchese, Melgrati (L) respinge coi pugni. Due minuti più tardi, nuovo cross dalla sinistra, Soleri (P) tenta il colpo di tacco ma l’estremo difensore lecchese fa suo il pallone.

La squadra di casa alza i ritmi in cerca del pareggio, il Lecco si difende con ordine e prova qualche incursione in avanti. Al 19′, sulla punizione di Lepore (L) dalla sinistra, Novakovich (L) controlla ma non riesce a vincere il rimpallo con l’avversario. Al 26′ la pressione alta del Palermo si finalizza con il cross pericoloso dalla sinistra di Di Francesco (P) che supera in dribbling il suo avversario diretto, ci pensa Capolare (L) che arriva per primo sul pallone al centro dell’area piccola anticipando Mancuso (P).

Al 32, si rivede il Lecco in area rosanero con il tiro-cross di Buso (L), Pigliacelli (P) chiude il primo palo e si rifugia in calcio d’angolo. Dalla bandierina, i blucelesti mettono in atto uno schema che termina sulla testa di Alessandro Capolare (L) che manda alto sopra la traversa.

Al 37′ Melgrati (L) salva il risultato sulla girata di Soleri (P) togliendo letteralmente la palla dalla rete, fondamentale il posizionamento di Crociata (L) a difesa della porta ed a supporto del portiere.

Il Lecco quando riparte fa male ai padroni di casa. Al 39′, Nicolò Buso (L) chiama ancora in causa Pignacelli (P) che non concede il raddoppio. E’ solo questione di tempo perché al 41′ il Lecco allunga le distanze. Sulla ripartenza veloce guidata da Novakovich (L), Ionita (L) va in sovrapposizione sulla sinistra e mette in mezzo un cross tagliato per Sersanti (L) che in scivolata insacca la palla.

Sul fronte opposto, al 44′, i rosanero sfiorano il gol con la punizione dalla lunetta dello specialista Stulac (P), il tiro supera la barriera e Melgrati (L) vola deviando la palla sulla traversa. Il forcing finale dei padroni di casa si esprime col missile fuori area di Lucioni (P), il portiere bluceleste si fa trovare ancora una volta pronto.

All’intervallo un sorprendente Lecco va negli spogliatoi del Renzo Barbera sul 2-0 grazie ai gol di Crociata e Sersanti. Palermo pericoloso in varie occasioni ma i blucelesti attaccano a testa alta concretizzando le poche occasioni create.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa il Lecco si rende subito pericoloso con Buso (L) che tenta il tiro di precisione nell’angolino basso alla sinistra, il portiere rosanero smanaccia e mette in angolo. La prima azione del Palermo arriva al 50′ con il traversone dalla trequarti di Lucioni (P), Mancuso (P) in spaccata manda la palla in curva.

Seconda traversa per i padroni di casa al 52′, Soleri (P) sovrasta Lepore (L) che colpisce il legno. Al 55′ Corini inserisce i pezzi da novanta Brunori e Insigne per Mancuso e Di Francesco nel tentativo di agguantare il pareggio come nell’ultimo turno con lo Spezia.

La pressione alta dei palermitani è costante, il Lecco si difende con undici uomini. Bonazzoli inserisce forze fresche per rinforzare la fase difensiva: fuori Buso e dentro Giudici, Tenkorang prende il posto di Galli, Sersanti passa alla regia sulla linea mediana dal campo.

Al 63′, buona occasione per Brunori, Celjiak devia in calcio d’angolo. Il Palermo mantiene il possesso palla, il Lecco si affida a ripartenze veloci per interrompere l’assedio rosanero. Su una palla persa dalla trequarti da Ionita (L), i padroni di casa costruiscono un’azione avvolgente, Soleri (P) manca di un soffio l’impatto con la sfera davanti alla porta difesa da Melgrati (L).

Il Lecco si difende a maglie strette dagli attacchi palermitani, all’82’ Insigne (P) tenta il tiro a giro da fuori area ma la palla esce alla destra del portiere bluceleste. Due minuti dopo anche Herderson (P) prova la conclusione dalla distanza, nessun pericolo per l’estremo difensore lecchese.

Nel finale brivido per il Lecco, Brunori (P) insacca palesemente il pallone con il braccio, Piccinini annulla la rete della speranza per il Palermo. Al 94′, Lucioni (P) si incunea in area lecchese ma, Celjak (L) stoppa con la mano. Brunori (P) realizza con freddezza il rigore e insacca la palla in rete alla destra di Melgrati (L).

Il Lecco vince la seconda partita consecutiva su un campo difficilissimo come quello del Palermo, contro una delle candidate favorite alla Serie A. I blucelesti lasciano finalmente l’ultimo posto in classifica con la seconda vittoria in due gare, prossimo appuntamento contro la Reggiana.

Il tabellino

PALERMO: Pigliacelli; Lund (Aurelio 75′), Ceccaroni, Lucioni, Mateju (Graves 45′); Gomes, Stulac; Vasic (Henderson 35′), Soleri, Di Francesco (Insigne 55′); Mancuso (Brunori 55′). All. Corini

LECCO: Melgrati; Lepore (Lemmens 64′), Celjak, Bianconi, Caporale; Sersanti, Galli (Tenkorang 62′), Ionita; Crociata (Degli Innocenti 78′); Novakovich (Eusepi 78′), Buso (Giudici 62′). All. Bonazzoli

Marcatori:8′ Crociata (L), 41′ Sersanti (L), 95′ Brunori (P, Rig)

Arbitro: Piccinini di Forlì, Assistenti Laudato di Forlì, Bahri di Sassari, 4° uomo Calzavara di Varese. Al VAR Meraviglia di Pistoia, AVAR Nasca di Bari

Ammoniti: Celjak (L), Caporale (L), Meteju (P), Stulac (P)

Classifica

Parma 26

Venezia 21

———————–

Catanzaro 21

Palermo* 20

Modena 19

Como* 17

Sudtirol* 16

Cremonese 16

——————

Cosenza 15

Bari 14

Reggiana 14

Brescia** 13

Cittadella 13

Ascoli 12

Pisa 12

—————

Spezia* 8

Sampdoria 7

——————

Lecco ** 7

Ternana 6

FeralpiSalò 5

*una partita in meno