Calcio Lecco: prolungato il contratto di Nicoló Buso fino al 2026

L’attaccante rimarrà con il club bluceleste per altri tre anni, dopo una stagione di successo

LECCO – Buone notizie per i tifosi del Calcio Lecco: Nicoló Buso ha firmato il prolungamento del suo contratto fino al 30 giugno 2026. L’attaccante classe 2000 è diventato un punto di riferimento per la squadra e la sua permanenza nel club rappresenta un’ottima notizia per gli appassionati.

Buso è arrivato a Lecco nell’estate del 2022 e, da allora, ha dimostrato grande cuore e attaccamento alla squadra. In 53 presenze, l’attaccante ha segnato 8 gol e fornito 7 assist, diventando una figura importante nella manovra offensiva dei blucelesti.

Il prolungamento del contratto di Buso è un segnale di fiducia reciproca tra il giocatore e il club. La dirigenza ha riconosciuto il valore e il potenziale di Nicoló Buso, e ha deciso di assicurarsi la sua presenza nel progetto sportivo per i prossimi tre anni.

Con la firma del nuovo contratto, Nicoló Buso si unisce ad una squadra che sta lavorando duramente per affrontare il grande esordio in Serie B che per i blucelesti giunge dopo ben 50 anni di attesa.