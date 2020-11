Blucelesti a caccia del quarto sigillo consecutivo

Partita che potrebbe essere già uno spartiacque per la stagione

LECCO – Nuovo esame di maturità in vista per la Calcio Lecco. Domani pomeriggio – con calcio d’inizio anticipato alle ore 15.00, rispetto al programma originale che lo prevedeva alle 17.30 – i ragazzi di mister Gaetano D’Agostino andranno a far visita alla Pro Sesto, a tutti gli effetti la formazione rivelazione di inizio stagione per quanto concerne il girone A di Serie C.

I biancoazzurri, neopromossi dalla Serie D e guidati in panchina dall’ex centrocampista, tra le altre di Atalanta, Palermo e Parma, Francesco Parravicini, dopo dodici turni sono posizionati al quinto posto, con un solo punto di ritardo dalla quarta piazza occupata dal Lecco. Per dovere di cronaca bisogna però ricordare che la Pro Sesto ha disputato una partita in meno, che recuperà giovedì 3 dicembre contro il Como.

Partita dal valore doppio

La classifica parla chiaro: quello di domani al “Breda” di Sesto San Giovanni è a tutti gli effetti un big match. Inutile aggiungere che in questi casi la posta in palio vale doppio.

Dando inoltre uno sguardo agli impegni delle prime tre della classe, Pro Vercelli, Renate e Carrarese l’importanza della partita di domani aumenta in ottica di una possibile spaccatura della classifica nella zona di vertice. La Pro Vercelli sarà impegnata nel derby con l’Alessandria, formazione che finora non è riuscita a trovare equilibrio e continuità di rendimento, mente Renate e Carrarese giocheranno sui campo ostici ma non impossibili di Pergolettese e Giana Erminio.

E’ dunque ipotizzabile che domenica sera il trio di testa, e con esso si spera anche il Lecco, possa iniziare a scavare un divario rispetto alle inseguitrici.

Lotta e agonismo

Nella conferenza stampa della vigilia mister D’Agostino si è concentrato in particolare sull’avversario e sulle sue qualità: “La Pro Sesto è sicuramente la squadra rivelazione del campionato. Mi aspetto una partita fatta di lotta e agonismo. Loro non ti fanno ragionare, pressano a tutto campo e cercano di sporcare ogni pallone” così il tecnico bluceleste sui biancoazzurri di Parravicini.

Il discorso si è spostato poi sul recupero degli infortunati: “Marzorati e Cauz sono ormai a completa disposizione e partiranno nell’undici titolare. Non escludo che anche Kaprof possa essere della partita. Iocolano invece non verrà nemmeno in panchina ma martedì tornerà ad allenarsi col gruppo” questa la chiosa finale di D’Agostino.