Calcio Serie C. Francesco Cusumano è un nuovo calciatore bluceleste

LECCO – In attesa della ripresa del campionato, che domenica 8 gennaio porterà la Calcio Lecco al “Voltini” di Crema, dove affronterà la Pergolettese, la società di via Don Pozzi nelle ultime ore ha ufficializzato due operazioni di mercato.

La prima riguarda la cessione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro-riscatto, di Enrico Rossi, il quale disputerà la seconda parte della stagione con la maglia del San Donato Tavarnelle (Serie C – girone B).

Per un calciatore in partenza, un altro si accasa all’ombra del Resegone: si tratta di Francesco Cusumano, difensore centrale classe 2001, acquistato in prestito dalla Vis Pesaro. Il curriculum di Cusumano racconta di una trafila nelle giovanili del Cagliari, prima di approdare all’Olbia e infine alla Vis Pesaro, squadra con la quale in una stagione e mezza ha collezionato trentaquattro presenze e un assist.