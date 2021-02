Aprono Capogna e Azzi, chiudono Iocolano e Capoferri

I blucelesti rispondono alla vittoria della Pro Vercelli

LECCO – Prosegue il momento positivo della Calcio Lecco. Nel lunch match delle 12.30 i ragazzi di D’Agostino rifilano un secco 4-0 alla Juventus Under 23, ottenendo il decimo risultato utile consecutivo (cinque vittorie e cinque pareggi).

Grazie ai tre punti odierni i blucelesti difendono la quarta piazza, dopo il successo per 2-1 della Pro Patria nell’anticipo del sabato contro il Como capolista. Malgrati e compagni restano inoltre in scia della Pro Vercelli, vittoriosa sempre ieri col medesimo risultato in casa della Giana Erminio.

Due gol per tempo

Pronti via e la gara si mette subito sui binari giusti: dopo solamente quattro giri di lancette Capogna colpisce con un destro secco da fuori area che batte Nocchi per l’1-0.

Gli ospiti rispondono con una punizione di Brighenti dalla distanza che termina di poco a lato, ma al 7′ è di nuovo il Lecco ad andare a segno. Mangni scappa via centralmente prima di allargare per Azzi, il quale rientra sul destro e con un perfetto tiro a giro trova il gol del raddoppio.

Il doppio schiaffone manda in bambola la Juventus U23. Il resto del primo tempo è tutto di marca lariana, anche se i bianconeri hanno comunque una grande occasione per accorciare le distanze al 29′, quando Marques calcia a lato di un nulla dopo aver approfittato di un’incompresione della difesa bluceleste.

Nella ripresa il copione non varia di molto. E’ sempre il Lecco a fare la partita e al 52′ arriva anche il tris, con Iocolano che incorna a rete un perfetto traversone di Celjak.

A questo punto la sfida è definitivamente indirizzata. Al 62′ la Juventus U23 resta inoltre in inferiorità numerica per l’espulsione di Capellini a seguito di un brutto fallo ai danni di Iocolano.

Nell’ultima mezz’ora la partita di fatto si addormenta ma prima del triplice fischio (87′) c’è spazio anche per il poker messo a segno da Capoferri con un gran diagonale su assist di Mangni.

La gara va dunque in archivio con un rotondo 4-0. Il tempo dei festeggiamente però sarà brevissimo perchè mercoledì pomeriggio sarà di nuovo campionato, quando al “Rigamonti-Ceppi” sarà di scena la vicecapolista Renate.

Tabellino

LECCO – RENATE 4-0: Capogna 4′, Azzi 7′, Iocolano 52′, Capoferri 87′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Malgrati, Cauz, Celjak, Foglia, Marotta (Capoferri dal 77′), Azzi (Bolzoni dal 77′), Mangni, Capogna (Emmausso dal 66′), Iocolano (Masini dal 69′). A disp: Borsellini, Bonadeo, Lora, Marzorati, Liguori, Nannini, Nesta, Moleri. All. D’Agostino.

JUVENTUS U23: Nocchi, Capellini, Alcibiade, De Marino, Rosa, Leone, Dabò, Correia (Compagnon dal 64′), Rafia (Gozzi dal 64′), Brighenti (Del Sole dal 46′, Miretti dall’85’), Marques (Cerri dal 77′). A disp: Bucosse, Garofani, Barbieri, Pisapia, Delli Carri, Miretti, Da Graca. All. Zauli.

ARBITRO: Sig. Cavaliere di Paola