Apre Marchetti poco dopo la mezz’ora, risponde Mangni a metà ripresa

Blucelesti senza successi da quattro turni. I distacchi in classifica aumentano

GORGONZOLA – Continua il periodo no della Calcio Lecco. Anche contro la Giana Erminio i blucelesti non riescono a tornare al successo, col risultato finale che dice 1-1. Per la truppa di D’Agostino si tratta del quarto turno consecutivo senza successi.

Dopo il 2-0 interno rifilato alla Pro Vercelli lo scorso 19 dicembre, nelle ultime tre giornate sono arrivati tre pareggi, preceduti dalla sconfitta di Olbia. Per quanto concerne la classifica, le vittorie di Pro Vercelli e Alessandria aumentano il gap da terzo e quarto posto, che cresce a cinque e quattro punti. A questo punto la posizione di D’Agostino appare molto in bilico e non è da escludere che la società intervenga in modo deciso.

La partita

In avvio il ritmo non è molto elevato e il gioco ristagna a centrocampo. All’8′ Pissardo è sicuro in uscita bassa su un’incursione di Greselin, mentre all’11’, sul fronte d’attacco opposto, Iocolano resta a terra dopo un contrasto con Acerbis. L’arbitro lascia proseguire ma per il fantasista si rende necessario l’intervento dei sanitari.

Il primo tiro nello specchio dei blucelesti arriva al 24′, quando Emmausso prova a sorprendere Acerbis con una punizione dalla distanza che però non sortisce buon esito. Alla mezz’ora i padroni di casa si rendono pericolosi con un colpo di testa di Bonalumi, sul quale Pissardo si fa comunque trovare pronto.

Passano due minuti e la Giana Erminio sblocca il risultato: la difesa bluceleste sbanda e dopo una batti e ribatti in area Marchetti è il più lesto nel depositare in rete la sfera. Dopo il gol subito il Lecco accusa il contraccolpo psicologico, con i ragazzi di Brevi che vanno vicini al raddoppio, prima con Perna e poi con Palazzolo.

La ripresa si apre con una palla-gol di Malgrati, che su un corner di Emmausso impegna severamente Acerbis con’incornata. Al 56′ D’Agostino inserisce Mangni per Emmausso, dieci minuti più tardi Mastroianni e Foglia rilevano rispettivamente Capogna e Marotta. Le mosse pagano e al 68′ proprio il neoentrato Magni sigla l’1-1 sfruttando al massimo un’imbeccata di Iocoloano.

Dopo la rete del pareggio i blucelesti premono subito alla ricerca del vantaggio. Al 70′ Nannini giostra bene in fase offensiva per poi reclamare un rigore per tocco di mano, che però il direttore di gara non ravvede. Subito dopo è Iocolano a calciare col mancino, con la palla che sfiora il palo dando l’illusione del gol.

La sfuriata del Lecco termina però qua. Negli ultimi dieci minuti di gara e nel recupero non succede infatti quasi più nulla e di fatto la difesa della Giana Erminio non corre nessun rischio concreto.

Il risultato finale acutizza la crisi dei blucelesti alla vigilia del tour de force che prevede tre partite in nove giorni (sabato 30 gennaio Lecco-Livorno, mercoledì 3 febbraio Alessandria-Lecco, domenica 7 febbraio Lecco-Como).

Tabellino

GIANA ERMINIO-LECCO 1-1: Marchetti (G) 32′, Mangni (L) 68′

GIANA ERMINIO: Acerbis, Marchetti, Bonalumi, Montesano, Perico, Greselin (Finardi 67′), Pinto, Palazzolo, Zugaro (Madonna 82′), Ferrario (Corti 67′), Perna (Rossini 91′). A disp.: D’Aniello, Zanellati, Barazzetta, De Maria, Capano, Dalla Bona, D’Ausilio, Ruocco. All. Brevi.

LECCO: Pissardo, Celjak, Malgrati, Cauz (Capoferri 89′), Nesta, Bolzoni, Marotta (Foglia 66′), Nannini, Emmausso (Mangni 56′), Capogna (Mastroianni 66′), Iocolano. A disp.: Bertinato, Lora, Marzorati, Giudici, Ronci, Merli Sala, Haidara, Raggio. All. D’Agostino.

ARBITRO: Sig. Kumara di Verona