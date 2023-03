Calcio Serie C. Il Lecco non vince e non segna più: a Piacenza arriva un altro 0-0

Per i blucelesti si tratta del terzo pareggio consecutivo a reti bianche

Dopo Pordenone e FeralpiSalò, il Lecco impatta anche col Piacenza ultimo in classifica

PIACENZA – Altra giornata senza vittoria e senza reti per la Calcio Lecco: al “Garilli” di Piacenza i ragazzi di Foschi ottengono il terzo pareggio consecutivo senza reti, dopo quelli maturati al “Rigamonti-Ceppi” contro Pordenone e FeralpiSalò.

Inutile nascondere che, rispetto alle sfide giocate contro friulani e gardesani, quella di oggi era una partita nella quale ottenere per forza di cose i tre punti. Il pareggio sul campo degli emiliani, ultimi in classifica, ridimensiona notevolmente le possibilità di rimonta in ottica primo posto per i blucelesti. Se la FeralpiSalò dovesse fare bottino pieno nel match interno delle 17.30 contro il Mantova il divario dalla vetta, a cinque giornate dal termine della stagione regolare, salirebbe a nove punti.

Il passo falso odierno lascia inoltre ancor più rammarico in bocca, data la contemporanea sconfitta rimediata dal Pordenone in casa del Novara (4-1 il finale in favore degli azzurri). Giudici e compagni recuperano dunque un punto ai neroverdi ma restano comunque dietro, con un divario ora di una lunghezza.

La classifica al momento vede ora la FeralpiSalò prima con 58 punti, la Pro Sesto seconda con 56 punti, il Pordenone terzo con 55 punti e il Lecco quarto con 54 punti. Detto della capolista FeralpiSalò che alle 17.30 sfiderà il Mantova, va ricordato che anche la Pro Sesto scenderà in campo al medesimo orario al “Breda”, dove riceverà il Renate. Se FeralpiSalò e Pro Sesto dovessero entrambe vincere con ogni probabilità il discorso promozione diretta diventerà una questione solo tra loro due.

Tabellino

PIACENZA – LECCO 0-0

PIACENZA: Rinaldi, Accardi, Masetti, Nava, Parisi, Giorno (Palazzolo dal 91′), Sulijc, Gonzi (Munari dal 65′), Rizza (Chierico dal 65′), Cesarini, Morra. A disp.: Fossati, Tintori, Nocchi, Cosenza, Plescia, Zunno, Luppi, Vianni, Capoferri. All. Abate.

LECCO: Melgrati, Celjak, Battistini, Enrici, Giudici, Lakti, Zuccon, Ilari (Girelli dal 46′), Lepore (Zambataro dal 68′), Pinzauti (Tordini dal 63′), Buso (Mangni dal 46′). A disp.: Stucchi, Maffi, Maldini, Scapuzzi, Stanga, Cusumano, Bianconi, Bunino, Ardizzone, Galli. All. Foschi.

ARBITRO: Sig. Galipò, sez. Firenze.

Classifica

FeralpiSalò 58 (una partita in meno)

———————————————

Pro Sesto 56 (una partita in meno)

Pordenone 55

Lecco 54

L.R. Vicenza 50 (una partita in meno)

Novara 47

Padova 47

Arzignano Valchiampo 46

Juventus Next Gen 45

Pro Patria 45

Renate 45 (una partita in meno)

——————————————-

Virtus Verona 45 (una partita in meno)

Pergolettese 41 (una partita in meno)

Trento 41 (una partita in meno)

Pro Vercelli 39 (una partita in meno)

——————————————-

Sangiuliano City 38

Mantova 36 (una partita in meno)

AlbinoLeffe 34

Triestina 32 (una partita in meno)

——————————————-

Piacenza 29