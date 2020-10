Prima sconfitta stagionale per i blucelesti

Decide un gol di Risaliti al 43′

PONTEDERA – Dopo cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) la Calcio Lecco cade per la prima volta in stagione.

In casa del Pontedera il risultato finale recita 1-0 in favore della formazione toscana. A decidere la sfida è la rete messa a segno da Risaliti al 43′.

La partita

Nel primo tempo le azioni degne di nota non sono molte. In avvio il ritmo non è altissimo e i due portieri restano a lungo inoperosi.

Nel finale però il Pontedera alza la pressione e al 43′ sfiora il gol con Tomasini sugli sviluppi di un calcio da fermo. Bertinato però si supera, così come sul corner seguente quando è decisivo anche Malgrati nel salvare una palla diretta in rete a pochi passi dalla linea di porta. Il gol del Pontedera però è nell’aria e si materializza con l’azione seguente, quando Risaliti è bravo a battere Bertinato con un tiro al volo.

In avvio di ripresa D’Agostino inserisce subito Giudici, Mangni e Capoferri, i quali rilevano Purro, Lora e Kaprof.

Al 56′ Mangni si fa vedere con una doppia conclusione: la prima viene ribattuta mentre la seconda termina a lato. Sul fronte d’attacco opposto Bertinato è provvidenziale, con una parata in uscita su Tommasini, nell’evitare il raddoppio dei toscani.

Nel finale è ancora Mangni il più pericoloso al tiro per i blucelesti. La punta classe ’93 va al tiro per due volte al 78′ e all’84’ ma in entrambi i casi le conclusioni escono non di molto rispetto alla porta difesa da Sarri.

All’89’ è sempre Mangni a creare problemi alla retroguardia toscana ma questa volta Benassai è bravo ad opporsi in scivolata. Si arriva quindi ai minuti di recupero, nei quali il Lecco non riesce più a creare occasioni da rete, mentre il Pontedera va vicinissimo al raddoppio colpendo un legno.

La gara si schiude dunque sull’1-0 in favore dei ragazzi di mister Maraia. Il Lecco dovrà ora essere bravo a resettare la sconfitta e a recuperare le energie spese in vista della partita interna di domenica contro il Piacenza.

Tabellino

PONTEDERA – LECCO : Risaliti (P) 43′.

PONTEDERA: Sarri, Risaliti, Benassai, Piana, Perretta, Barba, Benedetti (Parodi dal 66, Stanzani dal 74′), Catanese, Milani (Vaccaro dal 66′), Tommasini (Faella dall’87’), Magrassi. A disp.: Angeletti, Di Furia, Bardini, Pruneti, Nero, Orsucci, Benericetti, Tersigni. All. Maraia.

LECCO: Bertinato, Merli Sala, Malgrati, Celjak, Nesta, Lora (Mangni dal 46′), Marotta, Bolzoni (Moleri dal 70′), Purro (Giudici dal 46′), Mastroianni (Capogna dal 60′), Kaprof (Capoferri dal 46′). A disp.: Pissardo, Marzorati, Del Grosso, D’Anna, Porru, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino

ARBITRO: Sig. Virgilio di Trapani