Domenica – ore 14.30 – si gioca il big match Novara-Lecco

Foschi: “Il Novara é una squadra forte, non a caso sono primi in classifica”

LECCO – Dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Sangiuliano City, cui è seguita una settimana di lavoro tipo, la Calcio Lecco è pronta a rituffarsi in campionato. Il calendario propone per l’ottavo turno d’andata del girone A di Serie C, la difficile trasferta in casa del Novara.

Quello del “Silvio Piola” è a tutti gli effetti il big match di giornata, oltre che per storia e tradizione, ancor più per il fatto che tra la capolista Novara e il Lecco i punti di differenza in classifica sono solamente tre.

I piemontesi guidano infatti la classifica, al pari del Pordenone, con 14 punti all’attivo, frutto di quattro successi e due pareggi. Una sola la sconfitta rimediata dalla truppa guidata da Cevoli: ko che è arrivato però proprio nell’ultima giornata sul terreno di gioco dell’AlbinoLeffe, dove i piemontesi sono stati sconfitti per 3-1.

Dal canto loro i blucelesti si apprestano ad affrontare il big match forti dei tre risultati utili consecutivi ottenuti dopo l’avvento in panchina di mister Foschi. In trasferta però Giudici e compagni non sono ancora riusciti a sbloccarsi, ottenendo solamente due punti nelle tre gare esterne sinora disputate.

La conferenza stampa di Foschi

Nella conferenza stampa della vigilia mister Foschi si é espresso sulla squalifica che ha colpito Eusepi: “La società si é comportata bene, ora sta al gruppo responsabilizzarsi. A eventuali rinforzi ci penseremo a gennaio. Per quanto riguarda il Novara sappiamo perfettamente che é una squadra molto forte. Domani sarà una battaglia”.

Il quadro completo dell’ottava giornata di campionato

In contemporanea a Novara-Lecco, domenica alle 14.30 si giocheranno anche le seguenti sfide:

Arzignano Valchiampo-FeralpiSalò;

Juventus Next Gen-Pro Sesto;

Sangiuliano City-Pergolettese;

Triestina-AlbinoLeffe.

Altre quattro sfide sono in programma sempre domenica ma alle 17.30:

Padova-Virtus Verona;

Pro Patria-Trento;

Pro Vercelli-Piacenza;

Renate-L.R. Vicenza.

A chiudere il quadro il monday night Mantova-Pordenone (20.30).