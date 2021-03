Liguori in gol al 61′; Simeoni pareggia nel primo minuto di recupero

I blucelesti restano quarti in classifica in attesa delle gare di domani

LECCO – E’ un pareggio che sa di vera beffa per la Calcio Lecco, quello maturato questo pomeriggio al “Rigamonti-Ceppi”. La sfida contro il Grosseto si chiude sull’1-1, con i toscani che pareggiano i conti nel primo minuto di recupero, grazie al neoentrano Simeoni, dopo che al 61′ Liguori aveva portato in vantaggio i bluecelesti.

Il punto odierno porta la formazione di D’Agostino a quota 51 punti, a +1 sull’Alessandria e a +2 sulla Pro Patria.Quest’ultime domani saranno impegnate entrambe in trasferta, rispettivamente contro Piacenza e AlbinoLeffe. In casa di doppio successo il Lecco scivolerebbe in sesta posizione.

La partita

Dopo un solo giro di lancette Iocolano si rende pericoloso col mancino; Barosi è attento e sventa la minaccia. Subito dopo sono Capogna e Liguori a provarci, in entrambi i casi però le conclusioni non centrano lo specchio di porta.

Poco prima della mezz’ora sale nuovamente in cattedra Iocolano: il fantasista colpisce di prima intenzione indirizzando la palla verso l’incrocio dei pali, Barosi anche questa volta però è molto bravo e para in volo, salvando così il Grosseto.

Prima dell’intervallo si fanno vedere al tiro anche Cauz e Azzi ma in questi casi le conclusioni non spaventano l’estremo difensore toscano. Le squadre vanno dunque negli spogliatoi col risultato ancora fermo sullo 0-0.

In avvio di ripresa la formazione di D’Agostino parte fortissimo. Capogna e Azzi sono i primi ad impensierire Barosi, mentre al 61′ è Liguori a sbloccare la situazione, sbucando all’improvviso su un controcross di Cauz a seguito di un calcio d’angolo.

Il Grosseto si fa vedere per la prima volta dalle parti di Pissardo al 75′ con un destro di Galligani che comunque non crea problemi. Quattro minuti più tardi, a seguito di un infortunio difensivo di Merli Sala, Pissardo deve invece superarsi per negare il gol del pareggio allo stesso Galligani.

All’81’ è invece nuovamente Liguori a sfiorare la rete. All’88’ Iocolano colpisce in modo strozzato. La gara in ogni caso sembra in controllo per il Lecco ma al 91′ si consuma la beffa, quando Simeoni fa centro capitalizzando un cross dalla destra di Sersanti. E’ il gol che vale il definitivo 1-1.

Inutile aggiungere che per il Lecco il pareggio odierno sa a tutti gli effetti di beffa. La nota positiva è che mercoledì, al “Voltini” di Crema contro la Pergolettese, i blucelesti avranno subito la possibilità di riscatto nel turno infrasettimanale valido per la trentunesima giornata.

Tabellino

LECCO-GROSSETO 1-1: Liguori (L) 61′, Simeoni (G) 91′

LECCO: Pissardo, Merli Sala, Marzorati, Cauz, Nesta (Masini dal 54′), Foglia, Bolzoni, Azzi (Capoferri dall’82’), Liguori (Lora dall’82’), Capogna, Iocolano. A disp.: Borsellini, Mangni, Marotta, Nannini, Purro, Emmausso, Haidara, Moleri, Raggio. All. D’Agostino.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Kalaj, Gorelli, Campeol (Simeoni dall’85’), Kraja (Fratini dal 58′), Vrdoljak, Sersanti, Sicurella, Stijepovich (Merola dal 58′), Galligani (Russo dall’85’). A disp.: Chiorra, Giannò, Ciolli, Consonni, Piccoli, Fregoli, Scaffidi. All. Magrini.

ARBITRO: Sig. Ubaldi di Roma 1