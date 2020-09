Scongiurato lo sciopero dei calciatori di Serie C

Al “Rigamonti-Ceppi” – ore 20.45 – il debutto stagionale a porte chiuse dei blucelesti

LECCO – Meno di ventiquattro ore d’attesa e sarà di nuovo campionato. Riparte stasera dallo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, con fischio d’inizio alle 20.45 e a porte rigorosamente chiuse, la stagione di Serie C (girone A).

Scongiurato il clamoroso sciopero proclamato a inizio settimana dall’Assocalciatori, grazie all’intervento in prima persona del Presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha riportato un pò di sereno tra AIC e Lega Pro, il campionato di Serie C può finalmente cominciare.

La Calcio Lecco tornerà dunque in campo oggi, nell’anticipo del sabato delle 20.45, a distanza di più di sette mesi dall’ultima apparizione ufficiale in campionato, datata 16 febbraio 2020. L’avversario del debutto sarà la Giana Erminio del veterano Cesare Albè, già affrontata in notturna sul terreno di casa lo scorso 23 novembre. In quell’occasione la partita si chiuse sull’1-1.

La conferenza stampa di mister D’Agostino

Nella consueta conferenza stampa prepartita mister Gaetano D’Agostino si è concentrato sulla rosa a sua disposizione: “Dal momento dell’inizio della preparazione estiva stiamo lavorando per dare una mentalità precisa alla squadra. Il gruppo è formato da una base solida, con tanti ragazzi che conoscevo già dallo scorso anno, ai quali si sono aggiunti diversi nuovi innesti di valore. Sono curioso di testare il lavoro svolto fin qui e la voglia di ripartire è davvero tantissima”.

L’allenatore bluceleste si è poi soffermato sull’avversario e sulle porte chiuse: “La Giana ha cambiato molto, quindi nel preparare la partita mi sto affidando all’intuito non avendo a disposizione grosse informazioni su di loro. Quel che mi aspetto dalla mia squadra in ogni caso è che sappia imporre il proprio gioco. Per quanto riguarda le porte chiuse penso che il calcio senza il pubblico non sia vero calcio. Purtroppo il momento che stiamo vivendo è questo ma spero di rivedere presto i nostri tifosi alla stadio”.

L’ultima parola infine sull’importante campagna acquisti condotta dal Ds Fracchiolla: “Abbiamo fatto sicuramente un mercato di livello ma aggiungo subito che per me quel che conta non sono i nomi. In campo ci andrà chi lo merita di più; chiaramente mi aspetto molto dagli uomini di peso ma sicuramente per fare la differenza ci vorrà il collettivo”.

I 25 convocati

1 Safariaks, 2 Celjak, 3 Cauz, 4 Galli, 6 Marzorati, 8 Del Grosso, 9 Mastroianni, 10 Mangni, 11 D’Anna, 12 Bertinato, 13 Malgrati, 14 Marotta, 16 Porru, 17 Iocolano, 19 Merli Sala, 20 Capogna, 21 Nannini, 23 Purro, 26 Nesta, 27 Haidara, 28 Moleri, 29 Raggio, 32 Bonadeo, 33 Capoferri, 36 Bolzoni.