Campionati provinciali staffette: oltre 700 atleti sulla pista del Bione

Quasi 200 staffette al via della gara organizzata dall’Atletica Lecco Colombo Costruzioni

4x100m, 4x400m, 3x800m e 3x1000m: ben 16 titoli per Como/Lecco e per Sondrio

LECCO – Scommessa vinta per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni che, sabato pomeriggio, ha organizzato le gare valide per i campionati provinciali a staffetta. La società della presidente Lucia Morandi e tutto il suo staff hanno lavorato al meglio: ben 708 atleti e quasi 200 staffette al via.

Iniziano le staffette Esordienti dai 5x80m (senza titolo), poi tocca alla 4x100m (Ragazzi, Cadetti, Allievi e Assoluti) e ancora la 3x800m Ragazze/i e subito dopo la 3x1000m Cadette/i. Finale con la 4x400m dalle Allieve fino alle Assolute. Medaglie per le prime tre società sul podio, ai primi le magliette per il campionato provinciale. In gara anche le società del comitato Sondrio per i loro titoli.

Sei titoli provinciali per gli atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, quattro titoli per l’Atl Rovellasca, due titoli al Cs Cortenova, uno a testa per Us Albatese, Atl Mariano Comense e Lieto Colle.

Tutti i podi dei campionati per categoria

Ragazze/i

4x100m: 1^ Carolina Bacco, Alive Ugolini, Alessandra Ferrario, Francesca Dell’Acqua 54”81 (Atl Ravellasca), 2^ Giulia Bassani, Greta Beatrice, Giulia Gattoni, Anna Colella 56”34 (Ag Comense), 3^ Emma Zonchetta, Carlotta Caposale, Margherita Crotta, Anna Riva (Pol Mandello).

3x800m: 1^ Sveva Maggi, Sofia Grisoni, Francesca Burgassi 8’15”36 (Liete Colle), 2^ Lisa Pozzi, Aurora Claudia Beccalli, Francesca Brusa 8’26”96 (Us San Maurizio), 3^ Carlotta Rosa Foppa, Giulia Skemderaj, Febe Brenna 8’33”79 (Gs Comense).

4x100m: 1° Lorenzo Arpi, Christian Limonta, Leonardo Telmon, Giacomo Simone Viganò 54’22” (Triangolo Lariano), 2° Stefano Alghisi, Filippo Panzeri, Francesco Tentorio, Davide Bassi 54”99 (Merate Atl Promoline), 3° Valle Dominik Perotti, Santiago Carollo, Gabriele Rossi, Edoardo Bassi 55”44 (Atl Rovellasca).

3x800m: 1° Riccardo Andor Longoni, Diego De Lorenzi, Nicola Spano 7’26”17 (Cs Cortenova), 2° Filippo Mandelli, Filippo Magni, Lorenzo Guido 7’52”21 (Team Pasturo), 3° Riccardo Ghezzi, Tommaso Scalambra, Riccardo Galbusera 8’03”91 (Virtus Calco).

Cadette/i.

4x100m: 1^ Andrea Elena Bila, Giada Montermini, Camilla Tedesco, Maità Cappelletti 52”10 (Us Albatese), 2^ Sara Jokar, Aurora Grimaldi, Matilde Clerici, Martina Mauri 53”16 (Atl Rovellasca), 3^ Giulia Anderbegani, Sofia Lambrughi, Elena Invernizzi, Martina Chiappa 53” 7 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3x1000m: 1^ Serena Mascheri, Caterina Ciacci, Denise Mascheri 10’26”78 (Cs Cortenova), 2^ Emma Cecchinato, Rebecca Grippi, Alice Dell’oro 10’34”23 (Us San Maurizio), 3^ Gaia Rigamonti, Giulia Valagussa, Irene Tarzia 10’36”81 (Virtus Calco).

4x100m: 1° Gabriele Vago, Alessandro Caldara, Riccardo Ripamonti, Christian Pezzali 46”10 (Atl Ravellasca), 2° Alessandro Tessitore, Michelangelo Morlotti, Luca Levrè, Pietro Mascagni 47”45 (Ag Comense), 3° Riccardo Paris, Filippo Vedana, Alessandro Stella, Luca Teruzzi 48’43” (Merate Alt Promoline).

3x1000m: 1° Tommaso Parisi, Andrea Minotti, Angelo Nocito 8’59”23 (Atl Mariano Comense), 2° Maurizio Panzeri, Luca Farina, Simone Panzeri 9’24”70 (Us San Maurizio), 3° Peter Thomas Martini, Manuel Trombetta, Giordano Contigiani 9’30”50 (Gs Bernatese).

Allieve/i

4x100m: 1^ Camilla Comi, Martina Ravasio, Carolina Majer, Mariaam Gaicin Coulibaly 50”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Giorgia Maglia, Stella Radice, Matilde Canavesi, Laura Mossinelli 50”80 (Atl Andromeda), 3^ Sara Guarisco, Claudia Dell’Acqua, Giorgia Rosa Tentori, Elisa Vigani 51”52 (Atl Rovellasca).

4x400m: 1^ Benedetta Nava, Giulia Nasatti, Elena Brenna, Beatrice Scola 4’19”98 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x100m: 1° Riccardo Randò, Federico Dell’Acqua, Daniele Marzorati, Mattia Samuele Auguste 43”53 (Atl Rovellasca), 2° Samuele Arienti, Lorenzo Azzolini, Pietro Selva, Andrea Goldonetto 45”36 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x400m: 1° Daniel Triboli, Lorenzo Forni, Tommaso Farina, Davide Sabadini 3’33”72 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Tommaso Bellini, Simone Passavanti, Lorenzo Pozzoni, Lorenzo Passavanti 3’47”06 (Pol Libertas Cernuschese), 3° Alessandro Meda, Marco Tiziano Fusi, Davide Cappello, Luca Colombo 3’52”50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Assolute/i

4x100m: Giorgia Poletti, Chiara Airoldi, Emma Poggiali, Giorgia Elli 48”77 (Atl Rovellasca), 2^ Sylvia Valendino, Greta Maria Alberti, Alessia Masi, Beatrice Cidu 51”26 (Atl Andromeda), 3^ Ines Gennuso, Alice Anghileri, Lucia Rosa, Stella Moizzi 51”31 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

4x400m: 1^ Federica Lega, Lisa Galluccio, Lucia Rosa, Alice Anghileri 4’02”79 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2^ Sabrina Fiorani, Lara Oltolini, Leda Saibene, Serena Mancuso 4’09”54 (Atl Andromeda), 3^ Silvia Invernizzi, Sabrina Invernizzi, Elisabetta Arrigoni, Nadia Acquistapace 5’02”55 (Cs Cortenova).

4x100m: 1° Junion T Goho Diseyson, Lorenzo Amati, Andrea Colombo, Mattia Tacchini 42”17 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Riccardo Ciappesoni, Francesco Anton Alfieri, Alessandro Gadosa, Matteo Scaccabarozzi 43”50 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Mattia Lettieri, Jarno Tramarin, Marco Casati, Diego Molteni 44”60 (Atl Mariano Comense).

4x400m: 1° Davide Colombo, Jonut Puiu, Edoardo Brusa, Mattia Papini 3’25”99 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Riccardo Ciappesoni, Meda Federico, Francesco Raineri, Filippo Della Pria 3’36”58 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 3° Yannis Adrian Nicula, Andrea Bellofiore, Alessandro Sala, Davide Pozzoni 3’36”89 (Pol Libertas Cernuschese).

Staffette 5x80m senza titoli per gli Esordienti

1^ Vittoria Panzeri, Gaia Blasi, Matilde Taborelli, Bianca Santambrogio, Anna Frigerio 1’02”23 (Us San Maurizio), 2^ Chiara Parente, Martina Arbia, Ester Zorzi, Bianca Guerra, Emma Guerra 1’03”79 (Atl Rovellasca), 3^ Anna Pircher, Carolina Giugni, Emma Gerosa, Aya khattab, Emilt Battaglino 1’04”70 (Pol Albosaggia).

1° Samuele Mauri, Lorenzo Bisaglia, Filippo Todeschini, Samuele Nava, Lorenzo Togni 1’01”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 2° Leonardo Sosio, Alessandro Frantuma, Matei Frunza, Giorgio Perdoncelli, Vinicio Telmon 1’02”96 (Atl Triangolo lariano), 3° Stefano Cristini, Luca Bracchi, Alessandro Bani, Matteo Bulanti, Gabriele Baldini 1’03”00 (Pol Albosaggia).