Campionato Italiani Promesse, Veronica Besana beffata sui 100hs

Un errore compromette la prova della lecchese che arriva seconda

Nel giavellotto Federica Dozio nell’ultimo lancio perde la medaglia d’argento

AGROPOLI (SA) – Campionato italiano individuale Promesse ad Agropoli (SA), lo scorso fine settimana. Ben 18 atleti lecchesi in gara, uno per la Bracco Milano, uno per la Polisportiva Libertas Cernuschese e ben 16 per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni.

Veronica Besana, primatista italiana dei 100hs, nella prima batteria vince con 13”07. Nella seconda batteria Elisa Carraro (Atl Brescia 1950) con 13”07 abbassa il suo personale e le due atlete si aspettano per la finale. Parte bene Veronica, i primi sette ostacoli è davanti, ma all’ottavo prende l’ostacolo, perde velocità, al nono ostacolo Elisa riprende la lecchese e al decimo ostacolo vince il titolo italiano per l’atleta dell’Atl Brescia, 12”89 e migliora il record italiano, seconda la gialloblu lecchese con 13”12.

Lancio del giavellotto per 15 atleti: dopo i primi 3 lanci, i primi 8 atleti erano chiamati ad effettuare altri 3 lanci di finale. Al quinto lancio la lecchese Federica Dozio era ancora nel 2° posto, Margherita Randazzo (Assindustria Sport) era al terzo posto e con ultimo lancio fa segnare quasi 4m in più e con la misura di 53,37m vince il titolo italiano. Anche la quarta atleta che aveva 49,63m migliora l’ultimo lancio con 51,73m e beffa la lecchese che deve accontentarsi del 4° posto con 49,95m. Federica deve accontentarsi del primato personale che gli vale anche il primato provinciale.

Altri tre atleti lecchesi hanno migliorato il primato personale

Pietro Roncareggi al 6° posto con 46,61m nel lancio del disco e nuovo primato sociale, Jonut Puiu al 7° posto nei 1500m con 3’52”48 e Mattia Tacchini 11° sui 200m con 21”68 e al 13° posto nei 100m con 10”64.

Tutti gli altri risultati lecchesi

800m: 4° Marco Aondio 1’51”12.

3000sp: 5° Edoardo Brusa 9’16”32.

5000m: 5° Konjoneh Maggi 14’17”79.

3000sp: 6^ Elisa Pastorelli 10’52”82.

Lancio del giavellotto: 8° Tommaso Maioli 57,74m.

400m: 11^ Clarissa Boleso 57”07.

Getto del peso: 11^ Federica Dozio 11,69m.

400hs: 11^ Beatrice Porcu 1’02”86.

110hs: 12° Jurior T. Goho Diseysson 15”05.

3000sp: 14^ Camilla Valsecchi 12’05”37.

100m: 17^ Giorgia Mameli 12”20 (Pol Libertas Cernuschese).

200m: 21^ Giorgia Mameli 25”20 (Pol Lib Cernuschese).

400hs: 29° Davide Colombo 57”17.

Si ringrazia Fidal Grana/Fidal per tutte le fotografie in pagina