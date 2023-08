Canoa. Kwadzo Klokpah sesto ai mondiali, andrà a Parigi 2024

Il derviese parteciperà alle sue seconde Paralimpiadi

“Mi sono allenato duramente, ora riprendiamo il lavoro per le Olimpiadi”

DUISBURG – Grandissima soddisfazione per il paracanoista derviese Kwadzo Klokpah. L’atleta della Canottieri Lecco ha infatti concluso al sesto posto la finale della KL3 200 metri ai Campionati Mondiali in corso di svolgimento a Duisburg, abbassando il suo personale fino al tempo di 40’888. Grazie a questo posizionamento l’atleta azzurro ha ottenuto anche la qualificazioni alle Paraolimpiadi che si svolgeranno il prossimo anno a Parigi.

Klokpah aveva iniziato molto bene sin dalle batterie di qualifica, chiuse con un ottimo 41’377. Nelle semifinali di ieri mattina ha concluso la sua gara al terzo posto, ottenendo la qualifica per la finale del pomeriggio. Nella gara decisiva – vinta dall’australiano Dylan Littlehales col tempo di 40’05 – Klokpah ha fatto la prestazione “della vita”, arrivando a meno di quattro decimi dalla medaglia di bronzo.

“Queste saranno le mie seconde Olimpiadi dopo Tokyo ed è una emozionante difficile da descrivere – dichiara – voglio dedicare questa vittoria alla mia fidanzata Veronica e alla mia famiglia perché mi hanno sempre sostenuto in questo impegno sportivo che richiede tanto tempo. Un grande grazie ai miei allenatori, alla Canottieri Lecco e agli sponsor senza i quali questo sogno olimpico non si sarebbe potuto realizzare. Mi sono allenato duramente per i Mondiali e ora riprendiamo il lavoro per le Olimpiadi”.