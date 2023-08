Chilometro Verticale del Magnodeno, si corre domenica 3 settembre

La gara, giunta all’8^ edizione, nell’ambito della festa rionale di Maggianico

Appuntamento domenica 3 settembre con partenza in linea alle ore 9 dalla chiesa di Maggianico

LECCO – In occasione della Festa Rionale di Maggianico (in programma dal 2 al 12 settembre), con la collaborazione degli Alpini della Sezione Maggianico-Chiuso, del gruppo sportivo Falchi Lecco e dell’Associazione Alde, verrà disputata l’ 8^ edizione del Chilometro Verticale del Magnodeno (3,2 km con 1000 metri di dislivello positivo).

L’appuntamento è domenica 3 settembre con partenza in linea alle ore 9 dalla chiesa parrocchiale S. Andrea di Maggianico. Ci sarà la possibilità di effettuare la preiscrizione on-line nell’apposita sezione sul sito www.asfalchi.it. Il termine delle preiscrizioni sarà sabato 2 settembre alle ore 12. Numero massimo partecipanti 200. Dalle ore 7.15 di domenica consegna pettorali e ultime iscrizioni presso il ritrovo all’Oratorio di Maggianico in via Zelioli.

QUI LA LOCANDINA CON TUTTE LE INFORMAZIONI