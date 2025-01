Ciclismo. Aperte le iscrizioni alla Randolario 2025

Partenza domenica 9 marzo 2025

Tre percorsi previsti: Classico, Mini e Cortissimo

LECCO – Sono aperte da qualche settimana le iscrizioni per la Randolario 2025, la randonnée del lago di Como, organizzata come sempre dal Bike Team Malgrate. La data da segnare col circoletto rosso sul calendario è quelle di domenica 9 marzo, sperando che questa volta il meteo sia magnanimo: l’edizione del 2024 è stata infatti rinviata per pioggia ed è stata recuperata lo scorso 22 settembre.

Come al solito saranno tre i percorsi proposti dagli organizzatori: il Classico da 200 km, che compie quasi tutto il periplo del lago, lasciando il Lario a Bellano per “sciropparsi” anche un po’ di Valsassina, il Mini da 100 km – che arriva a Como passando per Bellagio, e poi torna – e il Cortissimo, lungo poco più di 52 km, con la salita da Onno verso Canzo e ritorno.

La partenza della Randolario sarà effettuata alla francese – dalle 8 alle 9 del mattino – dall’oratorio di Maggianico. L’arrivo è previsto nella medesima sede.

Il costo di iscrizione è di 20 euro per gli uomini (19 di quota è 1 in beneficenza) e anche per le donne (10 di quota e altrettanti in beneficenza).

Le iscrizioni, che si chiuderanno giovedì 6 marzo, sono effettuabili direttamente sul sito www.randolario.it. Si ricorda che per partecipare è necessario il certificato di idoneità agonistica per ciclismo.