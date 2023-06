Corsa in montagna. Federico Orlandi 2° al Campionato Italiano per regioni Cadetti

La Lombardia vince tutto: successo al femminile, al maschile e nella combinata

Sesto Francesco Gianola (Premana), quinta Caterina Ciacci (Cs Cortenova)

GAGLIANO DEL CAPO (LE) – Sabato pomeriggio si sono disputate le gare del Campionato Italiano per regioni Cadette/i di corsa in montagna. Tre atleti al femminile e tre al maschile, i primi due prendono i punti per la classifica. Nelle Cadette vincono la Lombardia con 7 punti, al 2° posto il Trentino con 11 punti e il Veneto con 13 punti al 3° posto. Al maschile vince ancora la Lombardia con 7 punti, al 2° posto con 10 punti il Trentino e ancora il Veneto al 3° posto con 12 punti. Nella classifica Combinata stravince la Lombardia con 14 punti, 2^ il Trentino con 21 punti e 3^ il Veneto con 25 punti, 4^ il Piemonte con 28 punti, 5^ la Toscana con 41 punti, 6^ la Valle D’Aosta con 58 punti, 7^ la Puglia con 65 punti e 8^ la Basilicata con 45 punti (senza le Cadette).

Nell’ individuale vince Matteo Bagnus (Valle Varaita), argento per Federico Orlandi del Team Pasturo

Come da pronostico ha vinto Matteo Bagnus (Campione Italiano Cadetti 2023 di corsa in montagna) con 13’22”, il lecchese Federico Orlandi si prende l’argento con 13’27” e al terzo posto troviamo Nicola Girardini (Atletica Tione) 13”31. Gli altri della Lombardia: 5° posto per Filippo Bertazzini 13’37” (Pol Albosaggia) e 6° posto Francesco Gianola 13’46” (Premana).

Al femminile vince Paola Parotto per la Us Quercia Trentigrana

Nel campionato italiano a Cortenova, erano state protagoniste le due atlete Matilde Mologn (Pool Soc Atl Alta Valseriana) e Paola Parotto (Us Quercia) in volata con lo stesso tempo. A Gagliano del Capo si sono invertite le posizioni, 9’57” per la trentina e 10’00” per la orobica, al 3° posto Isotta Paiotti (Atl Pietrasanta Versilia) con 10’06”. Bene la lecchese Caterina Ciacci 5^ (Csc Cortenova) con 10’21” e al 13° posto Matilde Varisto (Pol Albosaggia) con 11’14”.