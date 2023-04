Corsa in montagna. Il 25 aprile torna il Trofeo Adelfio Spreafico

E’ giunta alla 12^ edizione la gara organizzata dai Falchi in memoria dell’amico scomparso nel 2008

Invariato il percorso: 5,25 chilometri dal piazzale della funivia al rifugio Marchett ai piani d’Erna

LECCO – Per gli appassionati di corsa in montagna non c’è 25 aprile senza l’ormai tradizionale “Trofeo Adelfio Spreafico” organizzato dai Falchi Lecco, giunto quest’anno alla 12^ edizione. La gara è, prima di tutto, l’occasione per ricordare Adelfio Spreafico, figura storica dei Falchi Lecco, scomparso nel 2008 per un male che l’ha strappato all’affetto di quanto lo conoscevano e l’amavano.

La formula di gara resta invariata: partenza dal piazzale della funivia per i Piani d’Erna a Versasio (590m) e arrivo al Rifugio Marchett ai Piani d’Erna (1256 m) dopo 5,25 chilometri, 790 metri di dislivello positivo e 120 metri di dislivello negativo. Dalla strada sotto il piazzale della funivia si imbocca il Sentiero 1 passando prima dalla frazione Costa e poi dal rifugio Stoppani (890m – 2 km – ristoro). Quindi si percorre il ripido sentiero della Sponda fino a giungere in prossimità della croce del Pizzo d’Erna (1375m – 4 km). Da qui, in discesa, si passa vicino alla stazione di arrivo della funivia per giungere all’arrivo in prossimità del Rifugio Marchett.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza al Gruppo di Impegno Missionario di San Giovanni (G.I.M.S).

Il programma

ore 7.45: apertura delle iscrizioni presso il ritrovo al piazzale della funivia per i Piani d’Erna

apertura delle iscrizioni presso il ritrovo al piazzale della funivia per i Piani d’Erna ore 8.50: chiusura delle iscrizioni e termine per il ritiro del pettorale

chiusura delle iscrizioni e termine per il ritiro del pettorale ore 9.00: termine di consegna degli indumenti di ricambio che verranno portati all’arrivo. Saranno accettati solo i sacchetti forniti dall’organizzazione

termine di consegna degli indumenti di ricambio che verranno portati all’arrivo. Saranno accettati solo i sacchetti forniti dall’organizzazione ore 10.00: partenza in linea della gara

partenza in linea della gara ore 10.30 circa: arrivo previsto del primo concorrente

circa: arrivo previsto del primo concorrente ore 11.30 circa: sky-baby per bambini dai 5 ai 10 anni

circa: sky-baby per bambini dai 5 ai 10 anni ore 11.45: arrivo previsto di tutti i concorrenti (tempo massimo 1h45’)

arrivo previsto di tutti i concorrenti (tempo massimo 1h45’) ore 12.30: premiazioni presso il rifugio Marchett ai Piani d’Erna

Regolamento

La gara è individuale con partenza in linea e si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Per partecipare è necessario avere il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica (B1) in corso di validità. Alla gara possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno d’età. Per gli atleti minorenni è richiesta un’autorizzazione sottoscritta da chi ne esercita la potestà. Si consiglia vivamente l’iscrizione online per facilitare il ritiro del pettorale al mattino della gara. Il tempo massimo per tutte le categorie è fissato in 1h45’. Nel rispetto della natura è obbligatorio seguire il tracciato e non gettare rifiuti, pena la squalifica. Per ridurre l’impatto ambientale, ai punti di ristoro non saranno forniti bicchieri di plastica. Ogni concorrente dovrà portare con sé un bicchiere o una borraccia da riempire ai ristori. Non è consentito l’uso dei bastoncini.

Iscrizioni

La quota di iscrizione di 10€ comprende il pacco gara contenente prodotti offerti dagli sponsor. Il ritiro dei pettorali sarà in occasione dell’aperitivo presso il bar Vitali il 23 aprile dopo le 18 (piazza della Vittoria rione Acquate – Lecco), oppure il giorno stesso della gara presso il piazzale della funivia dei Piani d’Erna. Al termine della gara sarà allestito un ricco buffet comprensivo della classica macedonia. Il rifugio Marchett, su prenotazione, sarà a disposizione per il pranzo. Il pacco gara è garantito ai primi 300 atleti iscritti. È possibile effettuare l’iscrizione on-line nell’apposita sezione sul sito www.endu.net. Il termine delle iscrizioni on-line è sabato 22 aprile alle ore 20; sarà possibile effettuare l’iscrizione anche il giorno della gara al costo di 15 € fino al raggiungimento di 500 iscritti. Il biglietto di ritorno della funivia non è compreso nella quota di iscrizione della gara.