Cross. Campionato di società per società Cadetti, Csc Cortenova al 2° posto

2° Cross della Città Murata, campionato di società Cadetti e campionato regionale Master

La lecchese Giovanna Cavalli vince il titolo nelle SF60

SABBIONETA (MN) – Domenica scorsa si è svolto il 2° Cross della Città Murata con tutte le gare individuali dagli Esordienti, Ragazzi, Cadetti, fino ai Master. Per i Cadette/i e per i Master il cross era valido come campionato di società, per i Master era anche campionato regionale individuale.

L’unica lecchese tra i Master è stata Giovanna Cavalli di Abbadia che gareggia con l’Atl Paratico e vince il titolo tra la SF60. Tra le Cadette il Csc Cortenova conclude al secondo con 32 penalità, l’Euroatletica 2002 vince il titolo regionale con 24 penalità e al terzo posto c’è il Corrintime con 49 penalità. 8° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni che chiude con 103 penalità.

Nelle Cadette Denise Mascheri tra le migliori col 9° posto

A vincere è stata Margherita Candida Anelli in 5’53” per l’Atl Meneghina. Per il Csc Cortenova chiudono al 9° posto Denise Mascheri in 6’21”, all’11° posto Caterina Ciacci in 6’24”, al 12° posto Serena Mascheri in 6’25” e al 34° posto Arianna Buzzoni in 6’58”. Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni al 14° posto Anita Raineri in 6’31”, al 35° posto Sofia Corbetta in 7’01” e al 54° posto Carlotta Bertoni in 7’56”.

Al maschile Thomas Colombo vince per l’Atl Riccardi Milano 1946 in 8’45”. Per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni concludono al 14° Pietro Carminati in 8’59” e al 33° Giacomo Grassi in 9’32”.

Il campionato regionale individuale per la categoria Cadetti/e e Assoluti (Allievi/Juniores/Promessa e Assoluti) saranno il 26 febbraio a Brescia.