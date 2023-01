Cross. Yeman Crippa d’argento alla 5 Mulini, 9° il lecchese Michele Fontana

Successo all’etiope Gidean Rono Kipkertich che, dopo poco più di 10km, vince in 29’00”

SAN VITTORE OLONA (MI) – Ancora grande spettacolo per il cross, a pochi giorni dal Campaccio si è corsa un’altra gara che ha fatto la storia internazionale della disciplina, la mitica 5 Mulini. L’ultima vittoria italiana, nel 1986, fu quella del campione europeo, mondiale e oro olimpico Alberto Cova, dopo di che gli atleti africani hanno inanellato una serie di vittorie negli anni a venire, solo due volte (Serhij Ledib Ucraina e Ayad Lamdassem Spagna) sono riusciti a battere gli atleti africani.

Anche quest’anno il copione non cambia, l’etiope Gidean Rono Kipkertich dopo poco più di 10km vince in 29’00”, molto bene l’azzurro Yemaneberhan Crippa 2° per le Gs Fiamme Oro con 29’06”. A completare il podio il tunisino Amin Mohamed Jhinaoui 3° in 29’45”. Tra i migliori atleti Michele Fontana, lecchese di Pasturo in Valsassina, trasferitosi a Biella dopo il matrimonio, si classifica al 9° posto per il Cs Aeronautica in 30’20”, bene anche Davide Perego dei Falchi Lecco arrivato 29° in 33’24”.

Tutti gli altri lecchesi per le gare internazionale

Allieve: 13^ Maria Fazzini (Premana).

Allievi: 4° Claudio Tagliabue (Atl Valle Brembana), 13° Paolo Gianola (Premana), 19° Oscar Luigi Pomoni (Premana), 20° Lorenzo Gianola (Premana), 23° Marco Balestreri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 25° Michael Gianola (Premana), 35° Moris Gianola (Premana), 36° Alessandro D’Abbrusco (Merate Atl. Promoline), 40° Manith Baruffini (Merate Atl Promoline), 43° Tommaso Gianola (Premana), 48° Alessandro Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 54° Alessandro Muner (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Juniores m: 15° Gabriele Sutti (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 19° Giulio Mascheri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20° Nicolò Vergottini (Us Derviese), 30° Emanuele Fazzini (Premana), 31° Gabriele Pirovano (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 37° Mauro Gianola (Premana).

Internazionale F Assoluta: 34^ (12^ Juniores) Michela Gritti (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Quasi 600 atleti dai Master: prima gara con i Master 50 e oltre con ben 289 atleti, nella Master dai 35 fino ai 45 in 192 atleti, alla fine tutte le Master femminile con 104 atleti. Daniela Gilardi vince tra la SF55 per il Sev Valmadrera, Aurelio Moscato vince negli SM70 per la Pol Libertas Cernuschese, sempre nella stessa categoria al 3° posto per Carlo Giovanni Biffi per il Gsa Org Sportiva Alpinisti.

Tutti gli altri Master lecchesi

12° (SM40) Mario Maffezzini (Team Pasturo), 1° (Promessa) Nicola Castellazzi (Pol Lib Cernuschese), 30° (SM45) Paolo Merzario (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 32° (SM40) Ambrogio Bernasconi (Pol Bellano Galperti Group), 36° (SM40) Massimiliano Meroni (Team Pasturo), 39° (SM40) Taddeo Bertoldini (Falchi Lecco), 70° (SM45) Paolo Colombo (Team Pasturo), 71° (SM45) Luigi Perini (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 34° (SM35) Matteo Rotilio (Pol Bellano Galperti Group), 28° (SM50) Marco Beldassare (Pol Bellano Galperti Group), 40° (SM50) Davide Gottifredi (Pol Bellano Galperti Group), 47° (SM50) Giuseppe Bovino (Pol Pagnona), 48° (SM50) Alessandro Vitali (Pol Bellano Galperti Group), 51° (SM50) Mario Casanova (Pol Bellano Galperti Group), 6° (SM65) Vincenzo Azzolini (Pol Bellano Galperti Group), 50° (SM55) Luca Agostino Ettore Scarsi (Cs Cortenova), 9° (SM70) Giovanni Civillini (Sev Valmadrera).

Master femminile: 12^ (SF45) Elena Rusconi (Team Pasturo), 7^ (SF40) Elisabetta Arrigoni (Cs Cortenova).

Gare giovanile, seconda Sofia Piazza nelle Ragazze.

Prime gare per gli Esordienti 5/8/10 anni senza classifica. Le Ragazze sono state 49 atlete con Sofia Piazza che arriva al 2° posto per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni nelle Ragazze. Al maschile 64 atleti, tra le Cadette 33 e al maschile 68.

Tutti gli altri classificati dalle Ragazze in su

Ragazze: 23^ Elena Ciappesoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 38^ Nina Gianola (Premana), 44^ Michela Pomoni (Premana).

Ragazzi: 14° Filippo Mandelli (Team Pasturo), 15° Diego Pomoni (Premana), 20° Lorenzo Tassoni (Atl Lecco Colombo ostruzioni), 52° Pietro Gianola (Premana).

Cadette: 5^ Anita Raineri (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20^ Sofia Corbetta (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 21^ Serena Gianola (Premana), 28^ Matilde Fabi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 29^ Carlotta Bertoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 31^ Camilla Ghiani (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Cadetti: 7° Francesco Gianola (Premana), 13° Pietro Carminati (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 20° Ivan Pomoni (Premana), 24° Giacomo Grassi (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 30° Marco Fazzini (Premana), 42° Matteo Tenderini (Premana), 55° Rudi Gianola (Premana), 60° Tomas Gianola (Premana), 67° Riccardo Tentori (Atl Lecco Colombo Costruzioni).