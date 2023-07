E’ fatta! La Figc dà ragione al Lecco: blucelesti in Serie B!

Il Consiglio Federale della Figc riunitosi questa mattina ha accolto il ricorso presentato dalla società

LECCO – Lecco in serie B. Il Consiglio Federale della Figc, riunitosi questa mattina, ha accolto il ricorso presentato dalla società di via Don Pozzi! Il Lecco è stato ammesso al Campionato di Serie B, stagione 2023 – 2024.

L’incubo è finito, la vittoria del Lecco è stata duplice: sul campo contro il Foggia (andata e ritorno nella finale Play Off) e sul campo della burocrazia. Il Lecco dopo ben 50 anni è di nuovo Serie B.

Dopo il respingimento dell’iscrizione da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della FIGC per l’intricata e ormai trita questione stadio (con il ritardo nell’invio di documenti per poter utilizzare l’Euganeo di Padova in attesa dei lavori al Rigamonti Ceppi per l’omologazione), oggi la notizia che tutto il popolo bluceleste stava aspettando con l’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio Federale della Figc e l’ammissione alla serie Cadetta.

Per la società del presidente di Nunno e di mister Foschi ora non resta che pensare alla campagna acquisti e all’imminente preparazione. L’inizio del campionato è previsto per sabato 19 agosto.

Il calendario con tutte le partite verrà invece presentato l’11 luglio a Como presso Villa Olmo.

La Lega Serie B, nei giorni scorsi, in un’apposita seduta, aveva già confermato il Boxing Day per il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, quando giocheranno tutti prima della pausa natalizia. Fissata anche la ripresa del campionato per sabato 13 gennaio 2024 con la prima gara di ritorno. Già definiti anche i turni infrasettimanali, che saranno i seguenti: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio, mercoledì 1° maggio e lunedì 1° aprile (Pasquetta).

La regular season terminerà il 10 maggio 2024.