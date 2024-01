Eagle Volley Cup, la Picco Lecco vince nelle categorie Under 16 e Under 18

Numeri da capogiro per il torneo giovanile: 600 giocatrici, 40 squadre e 10 palestre tra Lecco, Como e Monza Brianza

LECCO – 600 giocatrici, 40 squadre e 10 palestre delle province di Lecco e Como e Monza-Brianza per una tre giorni di sport destinata a grandi numeri. L’ottava edizione della Eagle Volley Cup si chiude con un trionfo di passione e valori. Il torneo, che si è guadagnato una solida reputazione nel panorama del volley giovanile femminile internazionale, ha coinvolto le categorie U18, U16, U14 e U13.

L’Eagle Cup non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza completa. Il contesto del lago di Como contribuisce a elevare l’evento, fornendo un quadro naturalistico di incomparabile bellezza che arricchirà la permanenza di atlete e accompagnatori. Presenti alle premiazioni U16-U18 Piero Cezza, Presidente Fipav Lombardia; Massimo Sala, presidente del Comitato territoriale Milano-Monza-Lecco di Fipav; Alessandra Pozzoli, sindaco Arosio, oltre che Massimiliano Stigliano, assessore allo sport di Mariano Comense.

“E’ emersa l’importanza dello sport nel sistema valoriale dei giovani oltre alla necessità di proseguire con appuntamenti di questo calibro. Un ringraziamento ai volontari e ai genitori che in questi giorni hanno accompagnato l’entusiasmo delle atlete”.

Under 13

La categoria Under 13 ha visto sfidarsi nella palestra di Barzago il Chorus Volley Bergamo e la Pallavolo Paderno Asd. Vince Chorus Volley Bergamo per 3-2 sulle avversarie di Paderno.

Premi speciali:

Miglior centrale Gloria Carrara (Chorus Bergamo)

Miglior Palleggio Matilde Siclari (Busto)

MVP Sara Galanti (Meda)

Under 14

La categoria Under 14 ha visto sfidarsi nella palestra di Lecco, Collegio Volta, l’Asd Gorla Volley e il Certosa Volley. Certosa batte Gorla per 3 a 0 (25-23 25-18 25-20).

Premi speciali:

Miglior Libero Camilla Cerri (Certosa)

Miglior Palleggio Nicole Izzo (Certosa)

MVP Emma Dagrada (Certosa)

Under 16

La categoria Under 16 ha visto sfidarsi nella palestra di Mariano Comense Pallavolo Picco Lecco e River Volley 2001. Picco affronta con convinzione i primi due set conquistando con merito i parziali. Il terzo set vede le River 2001 partire col piede giusto, ma Picco reagisce e riporta il set in equilibrio per poi chiudere parziale e partita. Picco Lecco – River Volley 2001 3-0.

Premi speciali:

MVP Noemi Monti (Picco Lecco)

Miglior Libero Sofia Rasparini (River 2001)

Miglior Palleggiatore Sofia Pellecchia (Picco Lecco)

Under 18

La categoria Under 18 ha visto sfidarsi nella palestra di Mariano Comense Pallavolo Picco Lecco squadra rossa e Progetto Volley Insubria. Picco domina e gestisce due set conquistando meritatamente la vittoria del torneo. Picco Lecco squadra rossa e Progetto Volley Insubria 2-0

Premi speciali:

MVP Miriam Desiderio (Progetto Volley Insubria)

Miglior Libero Carola Casari (Picco Lecco)

Miglior Palleggiatore Sofia Ricci (Picco Lecco)

Classifica completa sul sito https://www.eaglecupvolley.it