Gli Azzurri vincono 3 a 0 contro gli elvetici

Locatelli premiato “Star of the Match”: “Il premio lo dedico alla squadra. Siamo un gruppo fantastico, è bello stare qui. Continuiamo cosi”

ROMA – L’Italia vince nella seconda gara della fase a Gironi degli Europei di calcio e lo fa battendo per 3 a 0 la Svizzera.

Una vittoria che ha visto protagonista assoluto il lecchese Manuel Locatelli, classe 1998, autore di una doppietta. Primo gol che arriva al 26′ del primo tempo: Berardi in area sulla destra salta Rodriguez e mette al centro per l’accorrente Locatelli che di piatto insacca alle spalle dell’incolpevole Sommer. Il 2 a 0 arriva nella ripresa: Barella serve Locatelli che al limite dell’area si aggiusta il pallone e di sinistro lascia partire un gran tiro che non lascia scampo all’estremo difensore svizzero, che ha solo il tempo di accompagnare la palla in rete con lo sguardo.

Premiato come “Star of the Match”, a fine gara Locatelli ai microfoni Rai ha dichiarato: “Questo premio lo dedico alla squadra. Sono il più giovane e sono stato accolto bene. Siamo un gruppo fantastico, è bello stare qui. Continuiamo cosi”.

Il terzo gol porta la firma di Ciro Immobile, che dal limite calcia nell’angolo basso alla destra di Sommer che riesce solo a sfiorare la palla che bacia il palo ed entra in rete.

Italia che con questa vittoria (la prima contro la Tuschia finita per 3 a 0) si aggiudica l’accesso agli ottavi di finale pur avendo ancora un match della fase a gironi da disputare. Gli Azzurri di mister Roberto Mancini scenderanno in campo domenica, alle ore 18.00, contro il Galles. Galles che oggi ha vinto per 2 a 0 contro la Turchia. La situazione nel Gruppo A, vede l’Italia prima a punteggio pieno con 6 punti, il Galles al secondo posto con 4 punti, Svizzera terza con 1 punto e Turchia ormai fuori dai giochi con 0 punti.