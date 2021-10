Falchi da urlo al Trofeo Vanoni, splendido bronzo per i lecchesi

Successo della tradizionale corsa a staffetta morbegnese a un terzetto francese

Al femminile ottimo quinto posto per Vivien Bonzi del Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi

MORBEGNO – Una giornata con un sole splendente ha fatto da cornice alla 64^ edizione del Trofeo Vanoni, gara internazionale di staffetta a tre elementi organizzata magistralmente dal Gs Csi Morbegno sul collaudato percorso che da via Vanoni, dov’erano situati partenza e arrivo, portava gli atleti sino alla piccola frazione di Arzo dopo aver percorso prima un tratto asfaltato e successivamente la mulattiera attraverso il bosco. Dopo l’erta iniziale la lunga discesa che riportava gli atleti nel centro di Morbegno dove, tra due ali di folla festante, era situato l’arrivo. E’ stato il sindaco Alberto Gavazzi, rigorosamente in fascia tricolore, a dare il via alle due gare internazionali, sia quella femminile alle 11 sia di quella maschile alle 14.

Il terzetto francese fa sua la staffetta 2021

Con una rimonta incredibile, hanno cambiato solamente al 5° posto dopo la prima frazione, il terzetto francese composto da Alexandre Fine, Sylvan Cachard e Theodore Klein va a precedere in una gara avvincente il terzetto della Sa Valchiese (Alberto Vender, Luca Merli e Marco Filosi) che aveva cambiato in prima posizione dopo la prima frazione. Al termine il distacco tra i due terzetti è stato minimo, 1h30’02” per i vincitori, 1h30’14” per i trentini.

Con grande sorpresa e moltissima gioia da parte dei protagonisti, medaglia di bronzo al terzetto dei Falchi Lecco che con Luca Del Pero, Daniel Antonioli e Lorenzo Beltrami che stoppano il cronometro a 1h32’11”. Una rimonta incredibile la loro, al primo cambio erano solamente sesti staccati di oltre un minuto dalla testa ma a spalla spalla col rappresentante francese. Nella seconda frazione cambiano le posizioni e la Francia va a tallonare i trentini con i lecchesi che risalgono di una posizione e cambiano assieme alla Gran Bretagna. Ultima frazione con ancora cambi importanti al vertice, in testa passano i francesi e i Falchi vanno a superare prima la Gran Bretagna per il quarto posto e successivamente la Slovenia. Un exploit che vale il gradino più basso del podio festeggiato dai calorosi applausi del pubblico e salutato con sorpresa dallo speaker che seguiva via radio l’evolversi della gara. Un contesto internazionale che ha visto nelle prime dieci posizioni, oltre alle già citate terne straniere, anche quelle di Gran Bretagna-Cumbria A al 7°, Polonia A all’8° e Scozia A al 10°.

Spettacolare trofeo: scultura lignea dal peso di 30 kg

Sorpresa per i vincitori quando hanno ricevuto il premio per la prima squadra, una scultura lignea raffigurante i tre atleti abbracciati, ben 30 kg il peso dell’opera d’arte, il trofeo triennale non consecutivo dovrà essere riconsegnato l’anno prossimo un mese prima della manifestazione e verrà rimesso in palio, ad aggiudicarselo definitivamente la squadra che lo vincerà per la terza volta.

Molto bene anche la terna Premana B che conclude al 14° posto

Una formazione omogenea con Dionigi Gianola a lanciare Luigi Pomoni in 15^ posizione. Erik Gianola prende il testimone in 13^ posizione dopo che il compagno aveva operato due sorpassi, ma il finale vede il terzetto dell’alta Valsassina chiudere in 1h39’13” al 14° posto. Un risultato di tutto rispetto ottenuto al cospetto di terne di assoluto valore in campo nazionale e di sei formazioni straniere che li hanno preceduti.

Le altre posizioni delle staffette lecchesi al via

17^ Falchi Lecco B 1h42’27” (Paolo Bonanomi, Eros Radaelli, Davide Perego), 24^ Falchi Lecco C 1h44’29” (Simone Turrisi, Filippo Ugolini, Simone Gilardi), 28^ Cs Lizzoli A 1h43’36” (Luca Lizzoli, Fausto Lizzoli, Giovanni Malugani), 30^ Falchi Lecco D 1h48’04” (Luca Lanfranconi, Costantino Simonetta, Marcello Nicoletti), 31^ Premana C 1h48’09” (Giovanni Gianola, Matteo Gianola, Enzo Gianola), 32^ Team Pasturo A 1h48’13” (Adriano Ticozzelli, Matteo Pozzi, Giovanni Dedivittis), 40^ Evolution Sport Team 1h50’29” (Lorenzo Passoni, Alessandro Ganino, Manuel Pizzolato), 54^ Pol Pagnona A 1h53’56” (Stefano Melesi, Claudio Tagliaferri, Stefan Goretti), 63^ Premana A 1h58’25” (Nicola Gianola, Michele Gianola, Danilo Gianola), 80^ Pagnona B 2h04’14” (Daniel Rubini, Fabio Buttera, Daniele Tagliaferri), 85^ Cortenova A 2h06’08” (Lorenzo Pepe, Gianni Codega, Luca Agostino Scarsi), 97^ Ca Lizzoli B 2h10’41” (Riccardo Iobizzi, Fausto Iobizzi, Gabriele Lizzoli), 100^ Team Pasturo B 2h11’36” (Paolo Colombo, Antonio Brambilla, Massimiliano Meroni), 101^ Ca Lizzoli C 2h11’47” (Efisio Luigi Bassu, Efrem Lizzoli, Giacomino Lizzoli), 113^ Ca Lizzoli D 2h16’30” (Dario Aliprandi, Daniele Aliprandi, Luca Vitali), 116^ Pol Pagnona C 2h19’42” (Gianbattista Muttoni, Pietro Riva, Marino Tagliaferri), 117^ Pol Pagnona D 2h20’44” (Maurizio Gandin, Alessandro Zucchi, Giuseppe Bovino), 121° Escursionisti Civatesi 2h26’13” (Fabio Stefanoni, Paolo Maggi, Alberto Valsecchi).

Le gare femminili individuali

Voleva il record del percorso ma Lucy Murigi Wambui questa volta si deve accontentare della sola vittoria in 22’04”3 con il record dell’irlandese Sarah McCormack di 21’07” stabilito nel 2020 che resiste e la keniana va sopra di 48” al suo tempo con cui aveva già vinto nel 2019. Dietro la vincitrice, in 22’36”1, l’atleta “quasi di casa” essendo nata nel Gs Valgerola e già campionessa mondiale di corsa in montagna Alice Gaggi, ora con i colori della Recastello Radici Group che conclude in 22’36”1. A completare il podio la giovane Luna Giovannetti (19 anni) che per l’Atl Valle di Cembra, conclude in 22’47”4.

Vivien Bonzi protagonista col 5° posto

Per il Gruppo escursionisti Falchi Olginatesi, Vivien Bonzi dopo essere stata protagonista al campionato italiano di corsa in montagna concluso al 2° posto, questa volta si prende il 5° posto in 23’27”6. Martina Brambilla della Vam Race conclude 11^ con 24’14”6, subito dietro in 13^ posizione Martina Bilora anche lei del Gruppo escursionisti Falchi Olginatesi che arriva in 24’53”1.

Le altre lecchesi

31^ Daniela Gilardi 28’58”4 (Sev Valmadrera), 33^ Noemi Gianola 29’04”3 (Premana), 37^ Antonella Crucifero 29’23”6 (Falchi Lecco), 44^ Elisabetta Arrigoni 30’43”8 (Cs Cortenova), 47^ Elisa Gianola 31’05”9 (Premana), 50^ Anna Busi 31’11”3 (Pol Pagnona), 74^ Gabriella Artusi 40’44”1 (Pol Pagnona).