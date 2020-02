Ginnastica artistica. I ragazzi della Ghislanzoni-Gal vincono la prima tappa

Trenta punti presi in classifica

Vinta la gara agli anelli grazie a Gadia e Bonicelli

FIRENZE – Inizia col piede giusto il campionato di Serie B di ginnastica artistica per la Ghislanzoni GAL Lecco. La squadra lariana, sfortunatamente retrocessa dalla Serie A2 lo scorso anno, ha infatti vinto la prima tappa, disputatasi al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Seguendo l’esempio del capitano Alessandro Chiodi, la formazione lecchese – formata anche da Lorenzo Bonicelli, Massimo Cerfogli, Elia Maccagnan, Michele Maiellaro e Daniele Gadia – è stata in grado di superare tutte le difficoltà, non ultimo l’infortunio alla schiena che ha limitato a un solo attrezzo la proda di Maiellaro.

La compagine lecchese ha vinto la gara ad anelli – bravi Gadia e Bonicelli – e non è mai scesa sotto il terzo posto in nessuno dei sei attrezzi. La somma dei punteggi ottenuti è stata di 150.050, valida per il primo posto assoluto.

Grazie al piazzamento di giornata i ragazzi della Ghislanzoni-GAL hanno messo via trenta punti in classifica e possono guardare con ottimismo alle prossime due prove.

“Puntavamo a un buon risultato – dichiara l’allenatore Pietro Spreafico – ma l’infortunio di Massimo ci ha creato qualche grattacapo. Bravo lui a gareggiare lo stesso e bravi gli altri. Ottenuto così, è un risultato ancora più bello.”