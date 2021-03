Miglioramento di un punto rispetto alla gara di Ancona

Strepitoso 13,350 di Lara Bucciarelli al volteggio

SIENA – Le ragazze della squadra di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL possono esultare: nella secona prova del campionato italiano di Serie A1 la formazione lecchese ha centrato un prezioso ottavo posto. In pedana sono scese il capitano Laura Todeschini insieme a Mara e Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan, Lara Bucciarelli e Melissa Oceana.

La prima gara per le lecchesi è alle parallese dove il capitano non tradisce, mettendo a segno un prezioso 12.600 che, unito alle prove di Lisa Rigamonti e Melissa Oceana, regala un buon 35,150. Nella seconda prova alla trave la squadra termina senza cadute ma anche senza acuti, chiudendo con 34,250 punti. Nel corpo libero si nota un grande miglioramento rispetto alla prima prova, ottenendo 37,100 punti, uno in più rispetto alla gara di Ancona. Nell’ultimo attrezzo, il volteggio, fantastica Lara Bucciarelli: il suo 13,350 è il terzo punteggio complessivo della gara e aiuta le sue compagne a raggiungere un ottimo 39,050.

Sommando i punteggio totali la Ghislanzoni-GAL ottiene 145,550 punti che, aggiunti ai 144.250 della prima prova, portano la formazione lecchese a un totale di 289.800 punti, ottavo posto complessivo. Le lecchesi hanno quasi sei punti di vantaggio su Torino, decima e ultima a retrocedere in Serie A2.

Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane a Napoli, per la terza e decisiva prova. Da regolamento le squadre possono scartare il punteggio peggiore, quindi l’obiettivo è quello di ottenere un miglioramento ulteriore rispetto al 144.250 ottenuto ad Ancona.