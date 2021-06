Terzo posto nel 2° livello Junior con le clavette

Soddisfatta l’istruttrice responsabile dell’ASD Zanetti Mara Miggiano

LECCO – Ancora soddisfazioni per per giovani ginnaste dell’ASD Zanetti, in gara domenica 6 giugno 2021 al palalzzetto dello sport di San Lorenzo di Parabiago nel “Trofeo estate”, organizzato dallo CSEN Monza Brianza.

Nonostante le tantissime atlete presenti, la società lecchese è riuscita comunque a spuntare una medaglia. A salire sul podio è stata la giovanissima Giulia Macaluso (2° livello Junior) capace di otterere un bronzo alle clavette.

Hanno offerto una buona prova, pur senza ottenere riconoscimenti ufficiali, le altre atlete presenti in pedana: Asia Antoniacci, Francesca Emma, Camilla Cattaneo, Martina Riva, Martina Pugliese, Chiara Mommo, Gaia Locatelli, Elisa Manzoni, Francesca Ferrand, Arianna Marino e Sara Del Palma.

Giustamente soddisfatta della due giorni di gare l’allenatrice responsabile Mara Miggiano. “Sono contenta per Giulia Macaluso, alle clavette ha fatto una bella esecuzione. Tutte le altre hanno fatto ottime prove, io e le mie colleghe Andrea Silvia Anghileri, Giulia Canella e Martina Cogliati siamo molto soddisfatte”.