Ginnastica. Tempo di Open day per l’ASD Zanetti

Lezioni aperte per tutto il mese di giugno

Si prova anche il nuovissimo corso di ritmo dance

LECCO – La stagione agonistica della sezione di ginnastica ritmica dell’ASD Zanetti si è conclusa domenica scorsa. A partire da questa settimana l’istruttrice responsabile Mara Miggiano ha lanciato l’Open day per consentire a nuove allieve di provare questo impegnativo sport.

Le categorie in cui ci saranno gli Open day sono tre: l’avviamento alla ginnastica e i due corsi di ginnastica ritmica, quelli baby-base e quelli dell’agonistica.

La grossa novità proposta sarà il nuovo corso di ritmy dance. “A giugno ci si può iscrivere alle prove, su base settimanale o bi-settimanale, ma il vero corso partirà a settembre. É stato pensato per tutte quelle bambine che amano sia la ginnastica che la danza, e non vogliono specializzarsi in nessuna delle due, ma semplicemente fare esercizio e divertirsi a ritmo di musica”.

I corsi di ginnastica partono dai tre anni in su, quelli di ritmy dance saranno a partire dagli otto anni.

Gli Open day termineranno alla fine di giugno. Per avere ulteriori informazioni si può chiamare direttamente Mara Miggiano al numero 348.73.65.096.