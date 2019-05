LECCO – ARCONATESE 3-0: Lisai 24′, Capogna 38′ e 49′

I blucelesti chiudono a 86 punti. Domencia prossima scatta la poule scudetto

LECCO – Non fa sconti la Calcio Lecco nell’ultima gara della regular season. Al “Rigamonti – Ceppi” Malgrati e compagni liquidano l’Arconatese con un secco 3-0 firmato Lisai e Capogna (doppietta).

La partita

In avvio gli ospiti provano a rendersi pericolosi con alcuni calci da fermo. La prima palla gol capita comunque al Lecco che al 20′ costruisce un’ottima azione in velocità: D’Anna apre alla grande per Capogna, il quale serve col tacco Lisai che in pallonetto conclude di un nulla sopra il montante.

Quattro minuti più tardi è lo stesso Lisai a sbloccare la situazione, quando con un potente e preciso diagonale batte imparabilmente Maggioni. L’Arconatese dopo il gol subito fatica a reagire e al 38′ arriva così anche la rete del raddoppio lariano. Questa volta ad andare a segno è Capogna, che realizza con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Al 43′ il legno nega il 3-0 a Meneghetti mentre nel recupero Capogna si divora un gol tutto solo davanti a Maggioni. La punta bluceleste si fa però subito perdonare in avvio di ripresa: D’Anna libera alla grande a centro area Capogna, il quale realizza il 3-0 lecchese.

Al 73′ D’Anna si mette invece in proprio ma viene fermato dall’incrocio dei pali. Gli ultimi venti minuti di gioco sono pura accademia e di grossi sussulti non se ne registrano più.

Il Lecco saluta dunque la Serie D come meglio non avrebbe potuto e ora si prepara al triangolare di Poule Scudetto, dove affronterà i vicentini dell’Arzignano Valchiampo e soprattutto i cugini del Como, oggi vittoriosi per 1-0 sulla Caronnese.

Olginatese sconfitta a Scanzorosciate

E’ invece un saluto amaro quello dell’Olginatese alla Serie D. I ragazzi di Boldini, matematicamente retrocessi in Eccellenza già da un paio di settimane, cadono sul terreno di gioco dello Scanzorosciate sotto i colpi di Giangaspero (doppietta), Manenti e Paris.

Grazie alla vittoria per 4-0 i bergamaschi mantengono la categoria; i bianconeri, come detto invece, nella prossima stagione ripartiranno dall’Eccellenza.