Tempo di lettura: 2 minuti

Il nuovo DS sbarca a Lecco “per dar continuità ai risultati”

Sempre più vicina anche la riconferma di mister Gaburro

LECCO – E’ il giorno di Mario Tesini in casa bluceleste. La Calcio Lecco ha infatti ufficializzato quest’oggi di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo, per la stagione 2019/20, al classe ’76 di Villafranca di Verona.

La presentazione alla stampa

A presentarlo è stato il Direttore Generale Angelo Maiolo: “La scelta è stata condivisa a pieno con il mister. Anche per questo tengo a ribadire che la società intende confermare Gaburro sulla panchina lecchese. Auguro a Mario una felice e duratura permanenza a Lecco e mi auguro che il mister voglia continuare la sua avventura coi colori blucelesti”.

Parola poi a Tesini, che ha parlato subito della nuova categoria che attende la Calcio Lecco: “Il mio obiettivo è per prima cosa quello di dare continuità agli ottimi risultati raggiunti in questa stagione. La Serie C presenta inevitabilmente delle difficoltà maggiori rispetto alla D. Il ritmo è diverso e gli errori sono ridotti al minimo. Sarà importante avere una rosa ricca perchè gli impegni saranno molteplici”.

Infine una battuta su mister Gaburro: “Sono contento di poter lavorare con Marco, che conosco dai tempi dell’università e ora ritrovo qui a Lecco. Il nostro però è un lavoro dove i rapporti di amicizia contano fino ad un certo punto, perchè a volte è necessario anche alzare la voce”.

Il curriculum di Tesini

Mario Tesini è nato il 27 settembre 1976 a Villafranca di Verona ed è laureato in Scienze Motorie. Nel 2007 ha frequentato presso la FIGC a Roma il master in Marketing, Diritto ed Economia dello Sport.

In carriera ha ricoperto il ruolo di Scout al Mantova, per poi diventare Direttore Sportivo alla Sambonifacese, in Serie C2, dal 2009 al 2012. Le altre esperienze le ha svolte tutte come Scout tra Chievo, Ascoli, Genoa, Pescara e Feralpisalò.