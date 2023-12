L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni festeggia un 2023 ricco di risultati

Sabato sera atleti, allenatori e dirigenti hanno partecipato alla tradizionale cena sociale

La presidente Lucia Morandi ha premiato i migliori atleti di una stagione davvero intensa

ANZANO DEL PARCO (CO) – Sabato sera atleti, allenatori e dirigenti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni si sono ritrovati nella sala polifunzionale di Anzano del Parco (CO) per la tradizionale serata di fine anno. A salutare la società gialloblu lecchese sono intervenuti anche Gianni Mauri, presidente regionale della Fidal, e Giacomo Leone consigliere nazionale Fidal.

La presidente Lucia Morandi ha invece parlato a tutti i numerosi atleti della società lecchese e ha mostrato grande soddisfazione per i risultati migliori, soprattutto per le finali dei campionati di società. La tradizionale cena è stata anche l’occasione per premiare gli atleti migliori che si sono distinti a livello nazionale e internazionale in questo 2023. Podi ai campionati europei, italiani o regionali, presenze con la maglia della nazionale e tempi o misure di grande livello: l’Atletica Lecco anche quest’anno è stata grande protagonista della scena.