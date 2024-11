Lecco Calcio a 5. Finisce in parità il match contro il Cesena

Dopo due vittorie e due sconfitte, il Lecco conquista il primo pareggio stagionale

La partita si conclude con un risultato di 3-3

LECCO – La sfida disputata al PalaTaurus tra Lecco e Cesena si conclude in parità. Il match, valido per la quinta giornata del girone A di Serie A2 Élite, vede i blucelesti portarsi in vantaggio per 3-1. Tuttavia, gli ospiti non si arrendono e, schierando il portiere di movimento, riescono a ottenere un pareggio, con il punteggio finale di 3-3.

Dopo due sconfitte e due vittorie, il Lecco segna il suo primo pareggio in campionato, un risultato che, per come è maturato, lascia comunque un po’ di amaro in bocca. I blucelesti sono subito vicini al gol, ma Pires manca di poco la porta da due passi dopo una bella giocata di Tortorella. Lo stesso Tortorella ci prova due volte, ma senza fortuna, mentre il Cesena risponde con due buone occasioni per Fernandez. Al 11′, Dentini e Fernandez falliscono il gol davanti alla porta, con Moratelli che salva e poco dopo costringe Montalti a una deviazione in angolo.

Entrambe le squadre si avvicinano al gol con Pires e Guina da una parte, e Dentini e Fernandez dall’altra, ma è al 18′ che arriva il vantaggio bluceleste: un potente diagonale dalla destra di Gardelli, servito direttamente da Montalti, porta il Lecco in vantaggio. Solo 20 secondi più tardi, però, Pires ristabilisce la parità, segnando l’1-1 che sancisce il risultato di metà gara.

La ripresa si apre con un intervento decisivo di Pulcini al 4′, che respinge un tiro di Traversari, mentre al 6′ Pieri atterra Pires in area: per lui arriva il secondo giallo e, di conseguenza, un rigore per il Lecco. Moratelli non sbaglia e porta i blucelesti in vantaggio.

Al 9′, Montalti compie un miracolo su Pires, ma la palla carambola su Fernandez e finisce in rete, fissando il punteggio sul 3-1. Sembrerebbe fatta, ma il Cesena non si arrende. Al 13′, gli ospiti schierano Dentini come portiere di movimento e, tre minuti dopo, Gardelli insacca da due passi il 3-2, servito da Pritoni.

Un minuto dopo, Dentini sfrutta un pallone vagante al limite dell’area per battere Pulcini in uscita e riportare la gara in parità. Il Lecco cerca la vittoria e, per farlo, inserisce Hartingh come portiere di movimento. A pochi secondi dalla fine, Montalti compie un’altra grande parata su Guina, poi Fernandez spreca un contropiede, e la gara si conclude con il punteggio di 3-3.

LECCO-CESENA 3-3

LECCO: Pulcini, Guina, Hartingh, Pires (1), Tortorella; Di Tomaso, Mattaboni, De Donato, Morelli, E.Moratelli (1), Panzeri, Di Conto. All. M.Moratelli.

CESENA: Montalti, Dentini (1), Gardelli (2), Fernandez, Pieri; Nerdino, Zandoli, Traversari, Botturini, Nabil, Lucchese, Pritoni. All. Guidi (Osimani squalificato).

Arbitri: Schettino di Castellammare di Stabia e Cristea di Albano Laziale.

Espulso: Pieri (C) 6’st.