Lecco Calcio a 5, sconfitta amara in quel di Mantova

Finisce 3 a 0 per i padroni di casa, i blucelesti interrompono la striscia positiva di 4 vittorie consecutive

Ora occhi puntati sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Catania, in programma sabato 4 gennaio alle 18:30

MANTOVA – Sconfitta amara per il Lecco, che si arrende 3-0 sul campo del Mantova nell’anticipo della 12ª giornata di Serie A2 Élite. Una battuta d’arresto che interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive dei blucelesti di mister Marcio Moratelli, costringendo la squadra a chiudere il 2024 senza il sorriso. Ora, però, gli occhi sono già puntati su un appuntamento storico: la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Catania, in programma sabato 4 gennaio alle 18:30.

Il Mantova, pur senza portieri di ruolo, ha saputo gestire con intelligenza e determinazione una partita combattuta, schierando da subito cinque giocatori di movimento. Il Lecco, privo dell’influenzato Panzeri, ha faticato a trovare spazi, anche se il primo tempo si è chiuso con un solo gol di scarto, segnato al 5′ da Leleco su un errore di Mattaboni. Una rete che ha spezzato l’imbattibilità del portiere Di Tomaso dopo 101 minuti di solidità tra i pali.

La ripresa si è aperta con un Lecco più propositivo, intenzionato a riequilibrare il match. I blucelesti hanno giocato con il portiere di movimento per aumentare la pressione offensiva, e al 7′ Mattaboni è sembrato segnare il gol del pareggio, ma l’arbitro ha giudicato il pallone non oltre la linea. Episodio decisivo per l’inerzia della gara.

Il Mantova ha saputo sfruttare le occasioni: l’esperto Misael, già ammonito e graziato dopo un fallo pericoloso, ha firmato una doppietta in pochi minuti (11′ e 13′), chiudendo di fatto la contesa. Nonostante il punteggio, la prestazione dei padroni di casa non è stata perfetta, ma la loro concretezza è stata sufficiente a piegare un Lecco poco brillante.

Per il Lecco, ora, l’attenzione si sposta sulla Supercoppa Italiana: un’occasione per riscatto e per scrivere una pagina importante della propria storia. I blucelesti si presenteranno al cospetto del Catania, campione d’Italia, con l’obiettivo di sorprendere e proseguire il cammino nella competizione.