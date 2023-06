Lega Serie B, nessun accenno ieri sera al caso Lecco. Si attende la Covisoc

Entro il 30 Giugno si esprimerà la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

Solo allora la Calcio Lecco saprà se sarà accolta nel Campionato di Serie B o se dovrà fare ricorso

LECCO – Nella riunione della Lega Serie B di ieri sera nessun accenno alla questione Lecco. Resta quindi tutto in sospeso, in attesa che la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) si esprima in merito e dovrebbe farlo entro il 30 giugno. A quel punto la Calcio Lecco saprà se sarà accolta nel campionato di Serie B oppure dovrà fare ricorso.

Dall’incontro della Lega Serie B di ieri sera, è stata invece ufficializzata e approvata la nuova formula del campionato di Serie B, che avrà inizio sabato 19 agosto e si concluderà venerdì 10 maggio 2024.

Nuova formula definita “asimmetrica” come avviene già per la Serie A, dove il girone di Andata non è uguale a quello di Ritorno. Meglio spiegato, fino allo scorso anno in Serie B e in precedenza anche in Serie A, i due gironi, di andata e ritorno, prevedevano stesse partite per ogni giornata ma invertite rispetto all’ordine casa/trasferta: per esempio, la formazione A che giocava in casa nella prima giornata di andata con la formazione B, nella prima giornata di ritorno affrontava la stessa squadra ma in trasferta. Dalla prossima stagione non sarà così, con il girone di Andata che sarà diverso da quello di Ritorno.

Il calendario con tutte le partite verrà invece presentato l’11 luglio a Como presso Villa Olmo, mentre è stato confermato il Boxing Day per il 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, quando giocheranno tutti prima della pausa natalizia. Campionato che riprenderà sabato 13 gennaio 2024 con la prima gara di ritorno.

Nella riunione di ieri sera, sono stati decisi anche i turni infrasettimanali, che saranno i seguenti: martedì 29 agosto, martedì 26 settembre, martedì 26 dicembre, martedì 27 febbraio, mercoledì 1° maggio e lunedì 1° aprile (Pasquetta).

Sempre ieri è stato affrontato il tema dei diritti audiovisivi Betting Streaming e Betting Data per il quinquennio 2024/2025 – 2028/2029. l’Assemblea è stata aggiornata sui supplementi di documentazione arrivati alla Lega B da parte dei due soggetti interessati al pacchetto. Ora le proposte saranno valutate e riportate all’attenzione della società per l’approvazione finale.

Infine, l’assemblea ha ribadito all’unanimità la necessità di tutelare il format del Campionato di Serie B a 20 squadre, ricordando come la Lega B sia stata in questa stagione protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi, più restringenti, regolamenti presso la Federazione in sede di iscrizione all’insegna della tutela del principio dell’equa competizione.