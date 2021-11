Meeting giovanile di corsa campestre, rappresentativa a forte trazione lecchese

Ecco tutti i convocati al 23^ meeting giovanile in programma il 21 novembre

Come da tradizione accanto alla rappresentativa Como/Lecco anche la rappresentativa Valsassina

COMO – La gara di Pasturo era indicativa per la composizione della formazione provinciale che domenica 21 novembre parteciperà alla 23^ edizione del meeting giovanile di corsa campestre, riservato alle rappresentative provinciali che gareggeranno nelle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e nel numero massimo di 5 atleti di queste due categorie, suddivisi per anno di nascita, quindi saranno 20 atleti per rappresentativa.

Se negli scorsi anni alla rappresentativa “maggiore” Como/Lecco ne veniva affiancata un’altra denominata Valsassina e che inizialmente era composta da soli atleti delle società valsassinesi, nel corso degli anni hanno trovato posto in questa seconda rappresentativa anche tutti gli atleti del comitato che non figuravano tra i cinque convocati nella rappresentativa ufficiale, e cioè gli atleti che andavano dal sesto al decimo posto della graduatoria, venivano selezionati per questa seconda rappresentativa provinciale.

Quest’anno il timore di non poter allestire anche questa seconda rappresentativa è svanito dopo la gara unica di selezione che si è disputata domenica mattina a Pasturo: 68 Ragazze, 66 Ragazzi, 27 Cadette e 47 Cadetti hanno partecipato alla prova di selezione e il compito del fiduciario tecnico provinciale è stato agevolato, è bastato prendere i primi dieci atleti per anno di nascita di ogni categoria con i primi cinque a far parte della rappresentativa Como/Lecco con gli altri cinque a far parte della rappresentativa Valsassina.

Un primo passo verso traguardi più ambiziosi per gli atleti convocati

Per alcuni degli atleti convocati si tratta della loro prima partecipazione a una manifestazione con addosso i colori che non siano quelli sociali, per altri si tratta di una riconferma, alcuni hanno già vestito anche la canotta della rappresentativa regionale e in futuro sperano di indossare anche la maglia azzurra. Un sogno questo che in passato si è avverato per tantissimi atleti che sono passati dai prati valsassinesi e, col trascorrere degli anni, hanno raggiunto traguardi prestigiosi.

Di atleti che hanno vinto a Cortenova e che poi hanno vestito la maglia azzurra, c’è ne sono tanti, il valsassinese Michele Fontana che militava nelle file del Cs Cortenova e che nel meeting ha vinto in 5 edizioni conquistando in seguito sette titoli italiani di categoria tra corsa in montagna, campestre e pista, andando a vestire la maglia azzurra da Juniores, da Promessa e da Assoluto. Ancora meglio Marta Zenoni e Nicole Reina che oltre ad aver vinto a Cortenova, in seguito hanno stabilito primati italiani, vestito la maglia azzurra e conquistando medaglie europee e mondiali di categoria. Sicuramente a Cortenova si ricordano ancora le galoppate vincenti di Yeman Crippa e soprattutto di Nadia Battocletti capaci inseguito di stabilire primati italiani di categoria e Assoluti, vincere titoli europei di categoria sia nel cross che in pista e partecipare alle ultime olimpiadi dove Nadia è riuscita a soli 21 anni ad andare in finale sui 5000m e di classificarsi al 7° posto.

L’elenco dei lecchesi convocati per il meeting

Rappresentativa Como/Lecco

Ragazze 2009: Beatrice Spada (Team Pasturo), Silvia Orlandi (Team Pasturo), Adelaide Castagna (Pol Mandello).

Ragazze 2008: Gemma De Capitani (Up Missaglia), Denise Mascheri (Cs Cortenova), Anita Raineri (Us Derviese), Caterina Ciacci (Cs Cortenova), Serena Mascheri (Cs Cortenova).

Cadette 2007: Teresa Buzzella (Us Derviese), Ilaria Artusi (Cs Cortenova), Eva Pastorelli (Pol Mandello).

Cadette 2006: Alessia Acquistapace (Cs Cortenova), Aurora Combi (Cs Cortenova), Cristina Mascheri (Cs Cortenova), Elisa Pozzoni (Pol Lib Cernuschese).

Ragazzi 2009: Leonardo Milesi (Team Pasturo), Federico Forni (Team Pasturo).

Ragazzi 2008: Francesco Gianola (Premana), Filippo Vedana (Merate Atl Promoline), Christian Guido Acerboni (Us Derviese).

Cadetti 2007: Oscar Pomoni (Premana), Daniel Triboli (Pol Mandello), Nicola Dedivittis (Team Pasturo).

Cadetti 2006: Carlo Tagliabue (Us Derviese), Lorenzo Milesi (Team Pasturo), Lorenzo Forni (Team Pasturo), Simone Invernizzi (Team Pasturo), Roberto Colombo (Pol Lib Cernuschese).

Rappresentativa Valsassina